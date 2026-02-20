知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

▲ 多款熱銷耳機驗出毒素超標。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛用耳機的民眾要當心了！歐洲研究團隊檢測市面上81款熱銷的耳機後發現，所有產品皆含有可能導致癌症、肝臟損傷及腦部發育問題的有毒化學物質，其中不乏Bose、Panasonic、Samsung、Sennheiser等國際知名品牌，而這些毒素可能透過皮膚接觸滲入人體，對健康造成長期危害。

81款耳機全淪陷 98%含雙酚A

《每日郵報》報導，歐洲「ToxFree LIFE for All」計畫研究人員從捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、奧地利等國及電商平台Shein和Temu購入81款入耳式與耳罩式耳機進行全面檢測，結果顯示高達98%耳機含有雙酚A（BPA），超過75%含有雙酚S（BPS）。

這些被稱為「永久性化學物質」（Forever Chemicals）的成分會模仿人體內的雌激素作用，可能導致女孩提早進入青春期、男性女性化，甚至引發癌症。

知名品牌超標31倍 Bose、三星都中鏢

更嚴重的是，部分產品雙酚濃度高達每公斤315毫克，遠超越歐洲化學品管理局建議的每公斤10毫克安全上限，包括Sennheiser Accentum True Wireless、Bose QuietComfort耳機、Samsung Galaxy Buds3 Pro等多款知名產品都被驗出超標。

先前已有研究證實，BPA和BPS會從塑膠材質中溶出到汗水裡，進而被皮膚吸收。化學專家布拉布科娃（Karolina Brabcová）便警告，「這些化學物質不只是添加劑，它們可能正從耳機滲入我們體內。」

運動流汗加速吸收 青少年族群最危險

她指出，日常生活中使用耳機時，尤其是運動期間體溫升高、大量流汗的情況下，會加速這些毒素直接透過皮膚吸收，雖然短期內不會造成立即健康風險，但對青少年等脆弱族群長期暴露其中的影響令人憂心。

研究團隊發現，高濃度雙酚經常出現在以兒童或青少年為主要客群的產品中，儘管單一來源的少量化學物質影響可能有限，但當多種化學物質從不同來源結合產生「雞尾酒效應」時，可能帶來嚴重的長期健康風險。

多種毒素齊發 恐損害生育、肝腎功能

除了永久性化學物質，部分耳機還被檢出含有鄰苯二甲酸酯類物質，這類生殖毒素可能損害生育能力。此外也發現氯化石蠟成分，已知會造成肝臟和腎臟損害，所幸這些化學物質大多僅有微量存在。

研究計畫負責人古亞斯（Emese Gulyás）強調，「我們需要歐盟立即推出統一的法規，全面禁止各類有毒化學物質。這是保護消費者的唯一方法，同時也可促進安全的循環經濟體系，避免回收材料遭到『遺留毒素』污染。」

研究團隊目前正呼籲歐盟立法機關緊急禁用干擾內分泌系統的化學物質，並確保不再使用同樣有害的添加物替代。《每日郵報》已聯絡Bose、Panasonic、Samsung、Sony及Sennheiser等品牌請求回應。