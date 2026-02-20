　
社會焦點

快訊／鯉魚潭天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者涉過失致死5萬交保

▲▼花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣知名景點鯉魚潭風景遊憩區19日發生一起天鵝船翻覆意外！一家三代5人落水受困，其中4人先後獲救送醫，唯獨一名9歲男童受困船艙底部，被救起時已無生命跡象，送醫搶救無效亡。有目擊者稱，疑似是鄰近快艇經過產生波浪，造成天鵝船翻覆，檢方認為，遊艇林姓業者涉過失致死罪嫌，諭令5萬元金額交保。

回顧整起案發經過，鄭姓一家三代共5人前往鯉魚潭遊玩，全家人共乘天鵝船遊湖，均依規定穿著救生衣。初步了解，船隻在距離北端岸邊約20公尺處突然翻覆，現場包括父、母、祖父、姑姑等4名大人第一時間被周圍船隻救起，但9歲男童一度失蹤，直到業者潛入水中搜尋，才發現男童受困在翻覆的船艙底部，拉上岸時已失去呼吸心跳。

目擊者指出，天鵝船疑似因鄰近快艇經過產生波浪，導致船身失穩翻覆。業者則表示，過去極少發生翻覆意外，不排除與春節期間船隻密集產生的浪湧有關。檢方將針對事發當時湖面是否有快艇經過掀起浪湧、水域劃分、船隻使用規範及業者管理措施等進行全面調查，並核實目擊者說法以釐清確切死因。

▲▼花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供）

檢方20日針對男童遺體進行相驗，男童父母、外公、外婆等家屬均到場，場面極為哀戚，而檢方亦於殯儀館訊問林姓業者，認定遊艇林姓業者涉過失致死罪嫌，諭令其以5萬元金額交保，稍早林姓業者已被帶回地檢署進行相關責任釐清，並進行辦保流程。

02/18 全台詐欺最新數據

72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

9歲童命喪鯉魚潭！縱管處將清查快艇有無超速

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

9歲童魂斷鯉魚潭　檢追查是否快艇造浪奪命

9歲童魂斷鯉魚潭　檢追查是否快艇造浪奪命

花蓮知名景點鯉魚潭風景遊憩區昨(19)日發生天鵝船翻覆意外，一家三代5口落水，其中9歲男童受困船艙底部，被救起時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。檢警今(20)日進行相驗，男童的父母、小姑、外公、外婆都到場，家屬悲痛不已。針對是否因快艇經過掀起浪湧導致翻船，檢方表示將全面釐清事發原因與相關責任。

過失致死鯉魚潭男童

