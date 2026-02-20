獨／台灣社群平台成網軍戰場　網路妨害名譽案近3年暴增2.5倍

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

當網軍透過社群平台散播特定資訊，台灣民眾慣用的社群平台儼然成為藍白綠政治意識型兵家必爭之地，甚至從2024年起盛行的Threads平台也被不少網友公認「網軍出沒最多」「言論最辣最敢講」根據警政署刑案紀錄表系統統計資料（簡稱：刑紀表），2023年至2025年間全台妨害名譽案件發生與破獲情形呈現明顯成長趨勢，特別是社群媒體平台相關案件數量持續攀升。整體數據顯示，案件發生數大幅增加，但破獲率未同步成長，數位平台治理、偵查量能面臨考驗。

依警政署刑紀表統計，2023年全國妨害名譽案件發生數為10401件，破獲9914件；2024年發生數增至14323件，破獲9236件；至2025年則進一步攀升至26316件，破獲16225件 。3年間發生件數成長逾1.5倍，顯示網路與數位溝通環境下，名譽權侵害案件快速增加。





▲警政署刑案統計網顯示近3年妨害名譽案件有增加趨勢。（AI協作圖／記者張君豪製作，經編輯審核）

就個別平台觀察，Facebook相關案件2023年發生1022件、破獲947件；2024年發生1277件、破獲708件；2025年則增至2089件、破獲976件 。IG在2023年發生223件、破獲206件；2024年發生384件、破獲225件；2025年發生590件、破獲321件 。同屬Meta的社群平台案件數量逐年增加，但破獲比例相對波動。

值得注意的是，Threads平台在台灣從2024年10月16日起新增刑案統計。2024年統計期間發生112件、破獲26件；2025年則快速攀升至發生877件、破獲315件 ，顯示Threads社群平台迅速成為名譽侵害爭議場域，這一現象也和多數網友認定該平台是各家網軍出沒溫床看法一致。

整體觀察，妨害名譽案件在數位平台擴張與即時傳播特性下，短短3年內妨害名譽發生件數暴增2.53倍，呈倍數成長，肇因在於這些有組織系統的網路政治言論操作，獲針對特定政治人物抹黑背後均有政治勢力操作，一般司法警察人員和司法官在近年主偵打詐工作壓力下，幾無餘裕偵辦此類案件。

