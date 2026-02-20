9歲童命喪鯉魚潭！縱管處全面調閱監視器...清查快艇有無超速

▲花蓮鯉魚潭19日下午發生天鵝船翻覆的死亡意外，縱管處出面說明。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

花蓮鯉魚潭昨(19)日發生一家3代5口搭乘天鵝船遊湖翻覆意外，造成9歲鄭姓男童不幸溺斃，外界質疑是否因快艇「造浪」導致翻船。對此，花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）表示，鯉魚潭水域動力船隻限速10浬，若有超速情形，將依《觀光發展條例》開罰5000元至100萬元，目前已著手調閱監視器畫面，釐清事發當時湖面狀況，並將全面檢討水域行駛路線及活動區域規劃。

縱管處秘書蔡威平指出，鯉魚潭水域開放天鵝船、SUP、獨木舟等非動力水上活動使用，潭北另設有專屬非動力活動區，供初學者練習，熟悉後再進入共用水域。此次事故地點位於環東偏環北、環潭公路約1公里處旁水域，屬於動力與非動力船隻共同使用區域。因現場未設固定攝影機，目前正調閱周邊畫面，若取得相關影像，將提供檢警作為調查依據。

▲縱管處出表示，將全面檢視船隻行駛動線及區域劃設，避免憾事再發生。（圖／花蓮縣政府提供）

蔡威平表示，潭區目前共有16艘快艇，管理站設有測速設備不定時檢測，並已逐一向業者宣導限速及限定水域規範，要求動力船主動避讓天鵝船等非動力活動。若查明確有超速或違規情形，將依法裁罰。縱管處也強調，將全面檢視船隻行駛動線及區域劃設，必要時與業者協調調整營運方式，以提升水域安全，避免憾事再發生。