日本外相茂木敏充國會演說　重申維護「台灣海峽」和平穩定重要性

▲日本外務大臣茂木敏充20日下午在眾議院發表外交演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本外務大臣茂木敏充今（20）日發表外交演說，再度強調台灣海峽的和平穩定對日本與印太區域至關重要，並重申將持續推動「負責任的日本外交」，強化日美同盟的嚇阻與應對能力，同時在與中國、南北韓、俄羅斯及中東等議題，秉持冷靜、建設性與穩定的原則應對挑戰，展現日本在嚴峻全球情勢下的主動角色。

根據《日本放送協會》，茂木敏充20日下午在眾議院發表外交演說。他提到，全球正面臨戰後以來最重大的結構變化，權力平衡發生巨變、衝突與對立加劇，周邊安全環境快速變化，俄羅斯持續侵略烏克蘭、中東局勢不穩，以及中國在東海、南海的軍事活動與北韓（朝鮮）研發核武與試射飛彈，皆帶來嚴重安全挑戰。

他強調，日本將以日美同盟為外交與安全政策基軸，持續強化嚇阻力與應對能力，並保持與美國總統與外長層級緊密合作，確保印太地區和平與繁榮。

茂木敏充表示，日本將深化「自由且開放的印太地區」（FOIP）政策，推進與七大工業國組織（G7）、東協、歐盟及印太各國的合作。他談到，即便日本與中國之間仍有尖閣諸島（釣魚台列嶼）爭議及其他未解課題，日本依舊致力於與北京構築具建設性且穩定的戰略互惠關係，並保持開放溝通與冷靜應對。

對於如何維持台灣海峽的和平與穩定，茂木敏充則再度強調，日本政府亦將之視為重要的外交與安全議題。

至於南韓，茂木敏充稱南韓是重要的鄰國與夥伴，因此日韓將共同應對國際挑戰，推動雙邊關係穩定發展。同時，他則再度以日本政府立場，重申「竹島」（獨島，目前由南韓實際管轄）為日本固有領土，將依歷史與國際法堅定應對。對此，南韓外交部隨後發表評論要求日方撤回發言，並傳召日本駐韓總括公使松尾裕敬表達抗議。

針對北韓，茂木敏充表示日本政府絕對不容許北韓研發核武與飛彈，日本將持續與國際社會合作，要求北韓全面廢棄核武與彈道飛彈計畫，並積極努力讓所有遭北韓綁架的受害者早日返國。

另外，茂木敏充提到與俄羅斯的關係雖然嚴峻，但日本仍須以鄰國身份解決待解課題。中東方面，茂木則表示日本將支持加速重建巴勒斯坦，在伊朗等中東問題上進行全方位外交努力。