日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

記者羅翊宬／編譯

日本三重縣鳥羽市外海今（20）日發生重大海難事故，一艘499噸的貨船與載有13人的海釣船相撞，海釣船當場斷成兩截並翻覆漂流海面。海上保安部與消防單位指出，船上多人受傷，其中2人心肺功能停止、2人重傷，詳細肇因仍待釐清。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，事件發生於20日中午12時55分（台灣時間上午11時55分），地點位在三重縣鳥羽市國崎町外海。貨船船長當時通報「118」海上報案專線，指稱與一艘疑似海釣船發生碰撞。

鳥羽海上保安部表示，涉事貨船為499噸、船長約72公尺的「新生丸」；遭撞的海釣船為「功成丸」，重約16噸、船長約15公尺。事故發生時，海釣船上包含船長在內共有13人，船隻在撞擊後斷裂成兩截，翻覆並在海面漂流。

鳥羽市消防本部指出，船上12名乘客受傷，其中2人呈現心肺功能停止狀態，另有2人傷勢嚴重，海釣船船長則未受傷。部分人員由附近航行船隻協助救起。海上保安部已展開調查，釐清事故發生經過與責任歸屬。