暖熱好天氣到開工　下周2波變天「降雨熱區」曝

▲本周末西半部白天偏暖熱，下周一開工風和日麗。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱俊吉／台北報導

今天氣穩定，不過未來一周天氣將有2波鋒面影響。中央氣象署預報員林定宜表示，連假後半段各地早晚偏涼，日夜溫差明顯，西半部白天偏暖熱，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨；從下周日晚上至下周一清晨，北方水氣通過，基隆北海岸與大台北地區可能出現零星短暫雨，不過雨勢不明顯。

下周一（23日）開工，林定宜指出，天氣整體仍屬穩定型態，西半部可說是風和日麗，白天較為暖熱，但早晚溫差大，民眾上班通勤時仍需留意保暖。

接著在24日晚間至25日，第1波鋒面快速通過，隨後東北季風稍微增強，影響時間約1天，期間北部與東北部氣溫轉涼，北部、東半部及恆春半島迎風面地區有局部短暫雨，其餘地區多雲；26日東北季風減弱，北部與東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼，當天主要降雨區域為桃園以北、宜蘭、東半部及恆春半島，其餘地區多雲到晴。

▲▼氣象署說明未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

第2波鋒面將於27日影響台灣，水氣較前一波多，中部以北、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，南部山區亦有零星降雨機會，其餘地區多雲。

此外，林定宜提醒，明天及24日清晨至上午，中部以北地區可能出現局部霧或低雲，影響能見度，明晚金門與馬祖也可能有低雲或霧影響交通，搭機民眾應確認航班資訊；周末期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海風浪偏大，假日前往海邊活動需多留意安全。

▲▼好天氣到開工，中南部日夜溫差大，下周又有兩波鋒面。（圖／氣象署提供）