酒店紅牌「3空」被捕！腦出血成植物人躺13年亡...法院最終判決曝

▲酒店示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄老司機心碎！當年以「高質量」著稱的某精品會館，曾有一名火辣紅牌小姐「小雅」（化名）因在包廂內大膽解衫、露乳熱舞遭警逮獲，沒想到這場「視覺盛宴」代價沉重，小雅案發後不久竟腦出血成為植物人，在病床上躺了13年後，於今年1月撒手人寰，高雄地院日前判決這場糾纏十多年的猥褻案，因被告死亡「公訴不受理」。

回顧這起轟動一時的極樂案件，2012年間，檢警強勢搜索該精品會館，當場抓包小雅在眾目睽睽的包廂內「放飛自我」，根據公訴意旨，小雅當時不僅豪邁解開衣物、對著男客公然裸露雙乳，甚至連私密處也大方「見客」，被依意圖營利公然猥褻罪嫌起訴。

不料命運捉弄人，2013年案件才剛進入審理程序，小雅卻因慢性呼吸衰竭併發腦出血，瞬間從傾城紅牌變成動彈不得的植物人，只能長年躺在加護病房、依賴呼吸器維持生命。

由於小雅完全喪失意識無法受審，法院當時只能裁定停止審判，這一停就是13年，直到今年1月25日，小雅在病榻上嚥下最後一口氣離世。

高雄地院審理時，確認小雅已於年初病逝，並有戶籍資料佐證，法官根據《刑事訴訟法》規定，被告死亡後不經言詞辯論，直接判決「公訴不受理」，全案可上訴。