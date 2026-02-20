　
    • 　
>
身家上億！時尚巨頭ASOS創辦人「離奇墜17樓亡」　生前陷2官司

▲▼ 。（圖／翻攝自X、ASOS官網）

▲ 葛瑞菲斯共同創立ASOS。（圖／翻攝自X、ASOS官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國知名時尚電商ASOS共同創辦人葛瑞菲斯（Quentin Griffiths）驚傳在泰國芭達雅墜樓身亡，終年58歲。這名億萬富豪從17樓公寓陽台墜落，警方在現場未發現打鬥痕跡，但在完成進一步鑑識檢驗前，尚無法排除他殺可能性。

門從內反鎖無破壞痕跡　死因待釐清

據《太陽報》報導，當地警方趕抵現場時，葛瑞菲斯的遺體已躺在陽台下方地面，而公寓門從內部上鎖，室內沒有遭破壞的跡象，初步驗屍也未發現明顯外力介入證據，但確切死因仍需等待完整驗屍報告，可能耗時數月才能釐清真相。

身陷2起訴訟　前妻控偽造文件盜賣資產

值得注意的是，葛瑞菲斯墜樓前身陷2起法律訴訟，並與泰籍前妻陷入金錢糾紛。前妻指控他在未經同意下偽造文件，私自出售雙方共同經營公司的土地和股份，涉及金額高達50萬英鎊（約新台幣2126萬元）。葛瑞菲斯去年曾因此被逮捕偵訊，但他堅決否認指控，經調查後獲釋，案件持續偵辦中。

與其家族關係密切的消息人士透露，「這確實是個謎團，雖然我們將其描述為『可疑情況』，目前仍不清楚具體狀況。」

創辦ASOS成時尚巨頭　凱特王妃也愛穿

葛瑞菲斯曾在廣告業擔任高階主管，2000年與合夥人共同創立ASOS，擔任行銷總監4年後離開。這家電商後來發展成市值30億英鎊的全球時尚巨頭，英國凱特王妃與美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬都曾穿著其自有品牌服飾。

英國外交部介入　提供家屬支持

葛瑞菲斯2010年透過出售持股賺進1500萬英鎊（約新台幣6.3億元），2013年又有一筆股票獲利入袋。他約在2007年移居泰國，與首任妻子離婚後再娶泰國女子，育有一雙兒女，但數年前已分居。

英國外交部發言人對此表示，「我們正為一名在泰國去世的英國公民家屬提供支持，並與泰國當局保持聯繫」。

02/18 全台詐欺最新數據

72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ASOS墜樓事件葛瑞菲斯泰國法律訴訟

