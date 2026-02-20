卓榮泰談國運籤「不要亂就不用撥」　陳冠安：賴卓表現非常可撥

▲大甲鎮瀾宮國運籤抽到中上。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者陳家祥／台北報導

大甲鎮瀾宮抽出國運「中上籤」，主軸要撥亂反正、求共識，行政院長卓榮泰受訪回應說「不要亂，就不用撥」。對此，國民黨台北市港湖議員參選人陳冠安說，「問題是，這一年來，是誰讓台灣這麼亂？」而當行政權不再節制，而是不斷擴張，讓民主政治核心的國會、立法權不斷弱化，遭受箝制，這不是亂政，什麼才是亂政？

陳冠安表示，賴清德政府上任後，不思團結社會，卻發動大罷免，將罷免制度當成政治清算工具；而行政院則動輒以副署權操作法律自助餐，民進黨喜歡的就副署，不喜歡的就不副署。賴卓體制，攜手讓行政凌駕立法。

陳冠安指出，而當行政權不再節制，而是不斷擴張，讓民主政治核心的國會、立法權不斷弱化，遭受箝制，這不是亂政，什麼才是亂政？真正的民主憲政秩序，來自權力分立，以及行政權力的節制與被制衡。

陳冠安說，當行政凌駕立法，當少數掌權者把公器當成武器，台灣的民主根基就正在被一寸寸掏空。，「撥亂反正，從來不是對在野黨喊話，而是對執政者的警鐘」。

陳冠安舉例，上一位喊在野獨裁的尹錫悅，如今已被內亂罪判處無期徒刑，值得另一位高喊在野獨裁的賴清德深思。民進黨若尊重台灣民主的多元意見與聲音、尊重民主憲政的基礎邏輯，台灣就不會亂，這才不用撥，「但遺憾的是，賴清德和卓榮泰的表現，非常可撥」。

▲爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安。（圖／陳冠安提供）