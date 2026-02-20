大年初四要「扔窮」有講究？　陸媒提醒：記住正宗3步驟

▲大年初四要「扔窮」。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

大年初四，又稱「羊日」。在傳統黃曆中，正月初四占羊，有「三羊（陽）開泰」之意，象徵吉祥開年。不少長輩認為，這一天不僅是恭迎灶神回歸的重要日子，也是辭舊迎新的關鍵節點，因此衍生出「扔窮日」的說法，希望把過去一年的晦氣與不順一併清理出門。

據《極光新聞》報導，民俗中的「扔窮」，其實就是一次有講究的大掃除。為何偏偏選在初四？背後結合了神話傳說與生活習俗。晉人董勳《問禮俗》記載，「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。」宋代《太平御覽》也提到，女媧在造人之前，先創造萬物，其中初四為造羊之日。「羊」與「祥」諧音，因此初四本就被視為吉日，在吉日進行掃除迎福，更添好兆頭。

從日常民俗來看，初一忌動掃帚，擔心把新年的財運掃走；初二多為回娘家探親之日；初三則被稱為「小年朝」，主張休養生息、不宜操勞。多重因素疊加，使初四成為既不違俗、又能順勢迎新的最佳時機。

民間還流傳「窮神」的故事。相傳窮神為顓頊之子，身形瘦小，喜穿破衣。人們在正月初四將其送走，象徵遠離貧困。也因此，初四掃地、掸塵、倒垃圾，都被視為「送窮」的重要儀式。

報導還整理出「扔窮」三步驟，強調依序進行，更具象徵意義：

第一步：掃塵淨宅，從裡到外清理

清掃宜在上午進行，寓意借陽氣驅散霉運。打掃時由屋內最深處往門口掃，把角落灰塵集中到門外，象徵把藏在各處的「窮氣」清理出去。廚房是重點區域，因為初四迎灶神，整潔的灶台被視為對灶神的尊重，也象徵來年衣食無憂。

第二步：棄舊納新，白天丟棄雜物

將清理出的垃圾、過年鞭炮煙火殘留、破舊衣物與損壞用品集中打包，在白天丟棄。民俗認為，初一至初三積存的污水，也可在此日倒掉，寓意把過往不順一併送走。這一「扔」，既是實際整理空間，也象徵為福氣與財氣騰出位置。

第三步：淨宅迎祥，小儀式添年味

部分地區會在門口放小鞭炮「崩窮」，用聲響象徵驅走窮神；或點香淨宅，從門外熏至屋內，寓意清淨宅院。雖屬簡單儀式，卻為新年增添一份莊重感。

此外，還有幾項小忌諱需留意，例如垃圾最好在白天丟棄，避免夜晚「連財氣一起丟掉」；扔窮後不撿路邊雜物，以免把穢氣帶回；掃帚與簸箕用後要歸位，不可隨意擺在門口；迎灶神的供品需新鮮完整。

儘管現代人未必完全遵循傳統，但對不少家庭而言，「扔窮」更像是一種整理生活、重整心情的儀式。在新春假期尾聲，透過一次徹底清掃，為新的一年迎福納財、順遂安康開好頭。