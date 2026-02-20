　
老師有房「卻交不到女友」　妹誇根本好男人！全場搖頭：整個超怪

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO納悶，哥哥是老師而且又買一間房，為何遲遲交不到女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為何哥哥遲遲找不到女友？」一名女網友表示，哥哥是老師，生活規律、勤儉持家，五年前已買房，還常分享女老師對他釋出善意，看似條件不差卻始終單身，因此令她好奇問題出在哪裡？貼文引發熱議，有人質疑他是否過度解讀他人善意，也有人直言「勤儉與小氣只有一線之隔」、「可能變成說教男」。

一名女網友在Dcard表示，哥哥今年45歲，是名老師，工作穩定、作息規律，生活單純又自律，五年前還靠著勤儉與兼課成功買房，財務相當穩定，照理說應是許多人眼中的「居家好男人」。

原PO也透露，哥哥生活幾乎兩點一線，不熬夜、不亂花錢，三餐自己煮、不太添購新衣，也很少出國旅遊，休閒活動多半圍繞校園，家中永遠整潔乾淨，生活規律得像課表。

此外，哥哥偶爾會分享校園互動細節，像是哪位女老師對他笑得特別溫柔、誰說話時有些害羞、誰常主動找他聊天等，甚至不論年紀或是否已婚，似乎都對他頗有好感。對此，原PO聽在耳裡，一度覺得哥哥條件其實不差，戀情卻始終沒有消息，讓她困惑是否存在旁人看不見的盲點。

網犀利分析：說教、小氣、自戀恐就是問題點

底下網友熱議，「有沒有可能…你哥有男朋友？」「人家說不定正常交流而已，你哥覺得誰都對他有意思？」「是不是覺得很多人對自己有意思，可能這就是問題所在」、「沒什麼好講的，就是個性問題，而且覺得同事都對他有意思…整個超怪」、「今天換作是你遇到一個跟你哥一模一樣的條件的人，你會跟他在一起嗎」、「買房又不是還完貸款，結婚還要一起下降生活品質，這麼摳一定會AA，對現代女性獨立自主又講究公平的女生來講，太難了啦」。

還有網友翻成白話文分析，「勤儉＝捨不得花，懂很多人生道理，有機率變成說教男，沒有娛樂加上勤儉，就是捨不得出去玩或吃點好餐廳之類的」、「非常勤儉跟小氣只有一線之隔」、「光是知道是老師，就覺得可能會說教，沒辦法同理心之類吧」。

02/18 全台詐欺最新數據

