9歲童魂斷鯉魚潭！父母5長輩悲痛認屍　檢追查是否快艇造浪奪命

▲花蓮鯉魚潭19日下午發生天鵝船翻覆意外，今日相驗9歲童遺體。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

花蓮知名景點鯉魚潭風景遊憩區昨(19)日發生天鵝船翻覆意外，一家三代5口落水，其中9歲男童受困船艙底部，被救起時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。檢警今(20)日進行相驗，男童的父母、小姑、外公、外婆都到場，家屬悲痛不已。針對是否因快艇經過掀起浪湧導致翻船，檢方表示將全面釐清事發原因與相關責任。

據了解，鄭姓一家人昨日到鯉魚潭遊玩，5人共乘天鵝船遊湖，均有穿著救生衣。船隻行駛至距離北端岸邊約20公尺處時，湖面突然出現明顯湧浪，船體失去平衡後翻覆，4人先後被周邊遊客與業者救起送醫，唯獨9歲男童一度失聯。業者與當地村長潛入水中搜尋，才在翻覆船隻底部發現男童，緊急送醫搶救仍不治。今日檢察官前往殯儀館陪同相驗，現場氣氛十分哀戚。

▲檢方將查是否為快艇造浪釀禍。（圖／花蓮縣政府提供）

事故發生後，外界關注是否有快艇經過造成浪湧影響船隻穩定。花蓮地檢署表示，將調查事發當時湖面狀況，釐清是否因動力船隻產生波浪導致翻覆，同時檢視船隻駕駛行為、安全規範及業者管理措施是否符合規定，也會比對目擊者與業者說法，還原事故經過。部分網友也質疑，快艇與天鵝船等非動力浮具混合使用，若未妥善分流及管制，恐增加風險，呼籲相關單位加強水域安全管理，避免憾事重演。