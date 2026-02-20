1台要價超「288萬」！春晚同款「機器人」一開賣就被秒殺

記者廖翊慈／綜合報導

中國央視春晚舞台每年都令不少人期待，今年多款人形機器人輪番登場，從語言類節目到武術、歌舞及賀歲微電影演出，掀起話題熱潮，相關關鍵字也衝上熱搜榜。機器人元素大規模融入晚會內容，被外界形容為「科技感最強的一屆春晚」。

據《大象新聞》報導，中央廣播電視總台《2026年春節聯歡晚會》總導演于蕾表示，今年舞台上有演語言類節目的機器人，也有演武術、跳舞、拍微電影的機器人。她指出，春晚開場就呈現出屬於這個時代的創新創造，也讓觀眾感受到科技正加速走進日常生活。她希望藉此契機，開啟春晚的「科創元年」或「數智化元年」，透過不同作品讓產業發展更具體、更清晰，若能因一個作品帶動產業勃興、促進破圈關注，對創作者而言是一種榮耀。

▲機器人在春晚舞台上表演武術。（圖／翻攝自微博，下同）

春晚播出後，市場反應迅速升溫。馬年春晚開播兩小時內，京東平台機器人搜尋量環比成長超過300%，客服諮詢量增加460%，訂單量上升150%。除夕晚間10點左右，京東上架多款「春晚同款」機器人，包括魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌產品，數分鐘內即被搶購一空，其中兩台售價近63萬元（629999元，人民幣，下同，約台幣288.5萬元）的GALBOT通用機器人G1亦瞬間售罄。

當晚在小品《奶奶的最愛》演出結束後不久，松延動力CMO張淼在線上接受媒體群訪時表示，四家機器人企業集體亮相春晚，是行業面臨商業化關鍵節點時的默契選擇。她坦言，自己在春晚現場也十分緊張。張淼進一步介紹，松延動力此次展示四款人形機器人產品，包括Bumi小布米、N2、E1，以及為春晚節目定製開發的仿生人形機器人，這也是人形機器人首次出現在春晚語言類節目中。

除松延動力外，宇樹科技、魔法原子與銀河通用也帶來不同形式的演出。宇樹科技今年第三度登上春晚，在主會場節目《武BOT》中，G1與H2兩款人形機器人與演員協同完成劈叉、械鬥及空翻等動作；魔法原子的6台MagicBot Z1、2台MagicBot Gen1與藝人同台演出歌曲《智造未來》；銀河通用則在賀歲微電影《我最難忘的今宵》中展示語音互動、疊衣服、撿拾垃圾與抓取商品等技能，並與演員互動。

有投資機構人士指出，過去機器人能登台跳舞已屬技術突破，重點在於「能不能做」，如今則進一步比拼量產一致性、控制穩定性與成本優勢，產業競爭焦點已轉向品牌影響力與收入規模。春晚作為高曝光平台，對聚焦C端市場的企業而言，有助於提升全民認知度，爭取品牌紅利。

不過，也有觀點提醒，在人形機器人這類高投入、長周期產業中，曝光與商業變現並非等號，而是一條層層傳導的鏈條。以松延動力為例，從確定仿生人形機器人登上春晚到完成三次版本迭代僅歷時兩個多月，期間在結構與演算法優化上攻克多項技術難關，包括在鉑金矽膠中加入高分子材料提升仿生臉部延展性與耐久度，以及在有限空間內置入32個驅動電機等，技術門檻仍然不低。