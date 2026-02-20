　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

1台要價超「288萬」！春晚同款「機器人」一開賣就被秒殺

記者廖翊慈／綜合報導

中國央視春晚舞台每年都令不少人期待，今年多款人形機器人輪番登場，從語言類節目到武術、歌舞及賀歲微電影演出，掀起話題熱潮，相關關鍵字也衝上熱搜榜。機器人元素大規模融入晚會內容，被外界形容為「科技感最強的一屆春晚」。

據《大象新聞》報導，中央廣播電視總台《2026年春節聯歡晚會》總導演于蕾表示，今年舞台上有演語言類節目的機器人，也有演武術、跳舞、拍微電影的機器人。她指出，春晚開場就呈現出屬於這個時代的創新創造，也讓觀眾感受到科技正加速走進日常生活。她希望藉此契機，開啟春晚的「科創元年」或「數智化元年」，透過不同作品讓產業發展更具體、更清晰，若能因一個作品帶動產業勃興、促進破圈關注，對創作者而言是一種榮耀。

▲機器人在春晚舞台上表演武術。（圖／翻攝自微博，下同）

▲機器人在春晚舞台上表演武術。（圖／翻攝自微博，下同）

春晚播出後，市場反應迅速升溫。馬年春晚開播兩小時內，京東平台機器人搜尋量環比成長超過300%，客服諮詢量增加460%，訂單量上升150%。除夕晚間10點左右，京東上架多款「春晚同款」機器人，包括魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌產品，數分鐘內即被搶購一空，其中兩台售價近63萬元（629999元，人民幣，下同，約台幣288.5萬元）的GALBOT通用機器人G1亦瞬間售罄。

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

當晚在小品《奶奶的最愛》演出結束後不久，松延動力CMO張淼在線上接受媒體群訪時表示，四家機器人企業集體亮相春晚，是行業面臨商業化關鍵節點時的默契選擇。她坦言，自己在春晚現場也十分緊張。張淼進一步介紹，松延動力此次展示四款人形機器人產品，包括Bumi小布米、N2、E1，以及為春晚節目定製開發的仿生人形機器人，這也是人形機器人首次出現在春晚語言類節目中。

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

除松延動力外，宇樹科技、魔法原子與銀河通用也帶來不同形式的演出。宇樹科技今年第三度登上春晚，在主會場節目《武BOT》中，G1與H2兩款人形機器人與演員協同完成劈叉、械鬥及空翻等動作；魔法原子的6台MagicBot Z1、2台MagicBot Gen1與藝人同台演出歌曲《智造未來》；銀河通用則在賀歲微電影《我最難忘的今宵》中展示語音互動、疊衣服、撿拾垃圾與抓取商品等技能，並與演員互動。

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

有投資機構人士指出，過去機器人能登台跳舞已屬技術突破，重點在於「能不能做」，如今則進一步比拼量產一致性、控制穩定性與成本優勢，產業競爭焦點已轉向品牌影響力與收入規模。春晚作為高曝光平台，對聚焦C端市場的企業而言，有助於提升全民認知度，爭取品牌紅利。

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

不過，也有觀點提醒，在人形機器人這類高投入、長周期產業中，曝光與商業變現並非等號，而是一條層層傳導的鏈條。以松延動力為例，從確定仿生人形機器人登上春晚到完成三次版本迭代僅歷時兩個多月，期間在結構與演算法優化上攻克多項技術難關，包括在鉑金矽膠中加入高分子材料提升仿生臉部延展性與耐久度，以及在有限空間內置入32個驅動電機等，技術門檻仍然不低。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」恐致癌
台灣8大真實案件拍成戲！　1血案至今兇手成謎
徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次
BTS V私訊閔熙珍被當法庭證據！　他傻眼發聲
9歲童命喪鯉魚潭！縱管處將清查快艇有無超速

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中日關係持續緊張！　中國遊客「赴日旅遊」有壓力

大年初四要「扔窮」有講究？　陸媒提醒：記住正宗3步驟

1台要價超「288萬」！春晚同款「機器人」一開賣就被秒殺

陸劇男神「劉宇寧」掀國民熱！　拿下湖南、北京「春晚收視第1」

滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉：又嚇到大家

湖南消防車救援回程中墜崖　6名消防員身亡…最年輕僅23歲

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

揭秘20元人民幣取景地　走進「桂林山水」興坪漓江的黃布倒影

挑戰眼力！桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中日關係持續緊張！　中國遊客「赴日旅遊」有壓力

大年初四要「扔窮」有講究？　陸媒提醒：記住正宗3步驟

1台要價超「288萬」！春晚同款「機器人」一開賣就被秒殺

陸劇男神「劉宇寧」掀國民熱！　拿下湖南、北京「春晚收視第1」

滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉：又嚇到大家

湖南消防車救援回程中墜崖　6名消防員身亡…最年輕僅23歲

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

揭秘20元人民幣取景地　走進「桂林山水」興坪漓江的黃布倒影

挑戰眼力！桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

通緝犯三重騎車載妻逛街遭攔查　自爆「剛剛吸完」多一條毒駕

韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

知名品牌也中鏢！81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

國道73件事故「最多回堵7公里」　明日北返11大地雷路段曝

點名中國脅迫！高市早苗施政演說「宣示修訂安保3文件」

出門趕時間？社群爆紅「2/3法則」：髮型、妝容、穿搭選兩樣　輕鬆打造模特兒下班風

中日關係持續緊張！　中國遊客「赴日旅遊」有壓力

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

大陸熱門新聞

中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

湖南消防車墜崖　6名消防員殉職

除夕忘帶鑰匙　把貓丟進去「5分後門開了」

你有狀元命嗎？桂林「九馬畫山」神壁畫曝光

機器人取代軍人？解放軍：它們沒「家」沒「媽」

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉

揭秘20元人民幣取景地　

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

2026人民幣預期升值　中國人出境笑入境愁

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

窮鬼日？為什麼古人勸你「初三別出門」

狂噴火花！宜城鞭炮店爆炸釀12死含5名未成年

更多熱門

相關新聞

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

2026 年春晚的《武BOT》，無疑是整場晚會最具震撼力的節目之一。當來自宇樹科技的人形機器人 H1、G1，與河南塔溝武校的學員同台演出，觀眾看到的早已不只是炫目的武術動作，而是一場科技與傳統正面交會的實驗。

王楚然「紅衣昭君」春晚爆紅！僅出場20秒

王楚然「紅衣昭君」春晚爆紅！僅出場20秒

上春晚283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%

上春晚283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

宇樹科技3登春晚！王興興透露「武術機器人」秘辛

宇樹科技3登春晚！王興興透露「武術機器人」秘辛

關鍵字：

央視春晚機器人宇樹京東GALBOT

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

對另一半斤斤計較星座Top 3

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面