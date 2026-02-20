日本鐵娘子真實一面！石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政壇一段溫馨畫面引發熱議，日本維新會參議員石井苗子18日在YouTube頻道分享與首相高市早苗的互動片段，兩位政治人物宛如閨蜜般的尋常對話，令網友直呼「好療癒」。

綜合《中日體育》等日媒，隨著高市2.0內閣正式啟動，現年64歲的高市早苗展開各黨拜會行程，影片中可見，當她抵達維新會參議院辦公室時，71歲的石井苗子立刻拍手歡迎，親暱喊著「早苗醬」。兩人因過去共同主持電視節目而結緣，數十年的情誼顯露無遺。

具備保健師資格的石井馬上關心高市因類風濕性關節炎而變形的右手，溫柔地說「給我看看痛的地方」，高市回應「這裡已經彎了」，令石井心疼地回道「好可憐，還會痛嗎？要記得好好伸展喔」。

而在高市準備離開時，石井悄悄追上前、塞給她一份禮物——口輪肌訓練器。當高市驚喜地問「真的嗎？」時，石井解釋道「每天含3分鐘就能消除法令紋」，還指著自己的臉說「妳看我，都沒有了」，高市聽完笑著讚美石井「姐姐變漂亮了」，石井則俏皮回應「什麼意思啊」，氣氛輕鬆自然。

這段影片曝光後引發熱烈迴響，網友紛紛留言，「像巷口阿姨的日常對話」、「姐姐好溫暖」、「女生之間的閒聊好療癒」、「這才是我們想看的內容」、「我也想知道消除法令紋的方法」、「心裡暖暖的」。