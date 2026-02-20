曾簽過DNR！病危入院「昏迷前後悔了」　醫護急call...女兒卻拒接

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名肺炎病危患者原先已簽署「不施行心肺復甦術（DNR）」，但在將要陷入昏迷的生死關頭，突用微弱聲音表達「反悔了想被救」；然而，患者已無力重新簽署文件，唯一的家屬女兒又因關係疏離拒接電話，讓醫護人員陷入兩難。

生死瞬間的意志翻轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔科醫師蘇一峰今發文提到，該名肺炎病患入院後病情惡化，雖然清醒時曾簽署DNR，明確表達不願在病危時接受急救；但在接近昏迷之際，強烈的求生慾望讓他開口反悔。

唯一家屬拒絕出面！醫護陷兩難

醫護人員雖親耳聽到患者訴求，但病患已無體力書寫撤銷文件；更無奈的是，病患唯一的家屬女兒與之關係惡劣。在病患情況危急、需要家屬確認醫療決策時，女兒拒接醫院電話，他們再次致電更直接進語音信箱。

蘇一峰不禁感嘆，醫護難斷家務事，在缺乏有效書面證明及家屬授權的情況下，醫護人員如何在法規與人道救援間取得平衡，成為極大的挑戰。

醫療意願變更之法律機制

針對此類爭議，醫療專家指出，《病人自主權利法》雖保障病患的拒絕醫療權；但在實務上，病患若在意識清楚時口頭表達變更意願，醫護人員應盡可能錄影或由兩位以上人員見證存證。若情況危急且無家屬到場，醫療團隊通常會以「生命優先」為原則進行緊急處置。