習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

▲康貝爾被外媒譽為印太沙皇。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）19日表示，北京恐怕沒有充分意識到「川普主義」已成長期現象，他更大膽推測，習近平對解放軍的「大清洗」，反而顯示北京短期內尚未準備好對台採取激烈行動。

北京對川普更謹慎 但有1點沒看清

康貝爾曾在拜登政府擔任副國務卿，被媒體稱為「印太沙皇」、「亞洲沙皇」。他接受美國期刊《外交政策》專訪時表示，相較於川普第1任期時的被動與措手不及，北京面對川普2.0確實更謹慎也做好準備，一方面對川普極盡恭維之能事，另一方面備妥精準反制手段，不論稀土或關稅都能迅速接招。

不過，北京雖有策略，卻仍不樂見國際局勢動盪並充滿高度不確定性，對於川普本身也仍有疑慮。康貝爾認為，中國是否真正理解美國國內政治版圖的深刻變化，依然有待觀察，「我懷疑他們是否完全理解，川普主義並非短期現象。我不認為這只是曇花一現，共和黨也不會回到過去那種較靈活的模式，而是會以截然不同的形式長期存在。」

▼中國國家領導人習近平。（圖／路透社）

針對川普4月訪中，康貝爾預期雙方將各有所圖。川普希望吸引大規模投資、擴大農產品出口、在毒品芬太尼問題上取得進展，習近平則企圖換取關稅減免、在科技領域爭取更多發展空間、在台灣議題上施壓華府，鬆動兩黨對台立場。

大清洗有何意義？康貝爾分析

談到中共中央軍委副主席張又俠遭拔官，康貝爾認為，習近平清洗解放軍帶有濃厚政治考量，他一方面想要提拔年輕將領，一方面又不希望優秀人才形成派系並威脅自身權力，而且似乎不相信解放軍的戰鬥實力，「這或許延長了一段我們仍可稍感安心的時間，因為中國目前尚未準備好對台灣採取激烈行動。」