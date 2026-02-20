　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

▲▼ 美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康貝爾被外媒譽為印太沙皇。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）19日表示，北京恐怕沒有充分意識到「川普主義」已成長期現象，他更大膽推測，習近平對解放軍的「大清洗」，反而顯示北京短期內尚未準備好對台採取激烈行動。

北京對川普更謹慎　但有1點沒看清

康貝爾曾在拜登政府擔任副國務卿，被媒體稱為「印太沙皇」、「亞洲沙皇」。他接受美國期刊《外交政策》專訪時表示，相較於川普第1任期時的被動與措手不及，北京面對川普2.0確實更謹慎也做好準備，一方面對川普極盡恭維之能事，另一方面備妥精準反制手段，不論稀土或關稅都能迅速接招。

不過，北京雖有策略，卻仍不樂見國際局勢動盪並充滿高度不確定性，對於川普本身也仍有疑慮。康貝爾認為，中國是否真正理解美國國內政治版圖的深刻變化，依然有待觀察，「我懷疑他們是否完全理解，川普主義並非短期現象。我不認為這只是曇花一現，共和黨也不會回到過去那種較靈活的模式，而是會以截然不同的形式長期存在。」

▼中國國家領導人習近平。（圖／路透社）

▲▼中國國家領導人習近平。（圖／路透社）

針對川普4月訪中，康貝爾預期雙方將各有所圖。川普希望吸引大規模投資、擴大農產品出口、在毒品芬太尼問題上取得進展，習近平則企圖換取關稅減免、在科技領域爭取更多發展空間、在台灣議題上施壓華府，鬆動兩黨對台立場。

大清洗有何意義？康貝爾分析

談到中共中央軍委副主席張又俠遭拔官，康貝爾認為，習近平清洗解放軍帶有濃厚政治考量，他一方面想要提拔年輕將領，一方面又不希望優秀人才形成派系並威脅自身權力，而且似乎不相信解放軍的戰鬥實力，「這或許延長了一段我們仍可稍感安心的時間，因為中國目前尚未準備好對台灣採取激烈行動。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酒店紅牌「露三點」被捕！　成植物人躺13年亡
26歲兒未返家屍僵！　母淚崩同意解剖：我想知道怎麼了
快訊／11人受傷現場曝！　最小6歲緊急送醫
9歲童魂斷鯉魚潭！　5長輩悲痛認屍
快訊／台27線重大車禍11傷！　傷勢送醫統計中
101櫃員吐槽客人「帶的女生不一樣」　賈永婕道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

日本鐵娘子真實一面！石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

川普推《美沙民用核能協議》！軍備控制協會示警：恐開創危險先例

阿蘇火山口壁飆破100℃！　搜救隊長3度挺進「親揭奪命險境」

戒嚴「內亂罪」一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲：戰鬥尚未結束！

英王室陷危機！安德魯生日慘被捕　專家點名「下個輪到她」

不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕

安德魯被捕！《衛報》盤點英國王室成員犯法史　他被送上斷頭台

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

日本外海驚爆船難！499噸貨船猛撞海釣船　「瞬間斷兩截」2人命危

習近平清洗解放軍「美台暫時安心？」　前印太沙皇揭他背後盤算

互動溫暖宛如母子！小泉進次郎替高市「整理裙襬」　網友大喊貼心

日本鐵娘子真實一面！石井苗子心疼喊高市「早苗醬」　暖心對話曝

川普推《美沙民用核能協議》！軍備控制協會示警：恐開創危險先例

阿蘇火山口壁飆破100℃！　搜救隊長3度挺進「親揭奪命險境」

戒嚴「內亂罪」一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲：戰鬥尚未結束！

英王室陷危機！安德魯生日慘被捕　專家點名「下個輪到她」

不能帶狗上飛機「竟當場棄養」！她拋下毛孩逕自登機　下秒被逮捕

安德魯被捕！《衛報》盤點英國王室成員犯法史　他被送上斷頭台

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑怕被懷疑是間諜：更希望日本贏

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

百度地圖請岳雲鵬當代言人　推出「小岳岳文心AI副駕」導航

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25　八德隱藏版古早味

【搭車逛夜市？】汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

國際熱門新聞

金正恩駕「核彈頭」多管火箭車：神也難保佑

美中戰機「緊急對峙」　F-16接近防空識別區

川普宣布「公開外星人、UFO檔案」

性侵女遊客　印度3惡狼判死

比馬斯克有錢！她驚見餘額63千兆元

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

白宮旗下帳號曬出「Taiwan+國旗！」

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

川普：跟伊朗開戰或和平　10天內有答案

川普關稅戰白忙一年？美國貿易逆差仍創史上新高

不能帶狗上機「當場棄養」被逮捕

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

美伊核談判最後通牒　川普給伊朗15天做出決定

更多熱門

相關新聞

川普推《美沙民用核能協議》！

川普推《美沙民用核能協議》！

根據《路透社》審閱送交美國國會文件的副本顯示，總統川普（Donald Trump）告訴國會，他正在推動1項與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的民用核能協議，但該協議不包括美國長期要求的防止核擴散保障措施，以確保該該王國不會發展核武器。

川普宣布「公開外星人、UFO檔案」

川普宣布「公開外星人、UFO檔案」

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

美伊核談判最後通牒　川普給伊朗15天做出決定

美伊核談判最後通牒　川普給伊朗15天做出決定

川普關稅戰白忙一年？美國貿易逆差仍創史上新高

川普關稅戰白忙一年？美國貿易逆差仍創史上新高

關鍵字：

川普北京台海美中台習近平解放軍

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面