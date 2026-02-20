川普推《美沙民用核能協議》！軍備控制協會示警：恐開創危險先例



文／CTWANT

根據《路透社》審閱送交美國國會文件的副本顯示，總統川普（Donald Trump）告訴國會，他正在推動1項與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的民用核能協議，但該協議不包括美國長期要求的防止核擴散保障措施，以確保該該王國不會發展核武器。

據《路透社》報導，共和黨籍的川普以及民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）都曾與沙烏地阿拉伯合作，探索該國建設首批民用核電廠的途徑。

此事發生之際，全球對新一輪核武競賽的擔憂升高。本月初，美俄《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）到期，而中國也在快速擴充自己的核武庫。

對此，軍備控制組織、許多民主黨人以及部分共和黨人士，例如曾在參議院任職的國務卿盧比奧（Marco Rubio），皆堅持任何協議必須附有安全防護措施，包括禁止沙烏地阿拉伯擁有濃縮鈾（enrich uranium）或再處理核燃料（reprocess spent nuclear fuel）的能力，這些都是可能通向核武的途徑，也是歷屆美國政府一再提出的要求。

他們還強調，沙烏地阿拉伯必須同意所謂的「附加議定書」（Additional Protocol），授權聯合國「國際原子能總署」（International Atomic Energy Agency，IAEA）對該國核活動進行更廣泛、更深入的監督，例如有權對未申報地點進行突擊檢查。

總部位於美國華盛頓特區的非黨派、非營利會員組織「軍備控制協會」（Arms Control Association，ACA）於美東時間19日指出，川普政府在去年11月向國會部分委員會領導人提交了1份初步報告，該報告據悉是不採用附加議定書時必須提交的文件。

ACA非核擴散政策負責人達文波特（Kelsey Davenport）在19日發表的文章中表示：「這份報告令人擔憂，川普政府似乎並未仔細評估與沙烏地阿拉伯擬議核能合作協議可能帶來的核擴散風險，以及此協議可能開創的危險先例。」

川普向國會提交的報告指出，《美沙民用核能協議》（U.S.-Saudi pact on civil nuclear）草案，也被稱為《123協議》（123 Agreement），將美國核能產業置於沙烏地阿拉伯民用核能發展的核心位置，並確保核擴散防護措施到位。

然而，該文件同時為沙烏地阿拉伯開啟了可能發展濃縮計畫的空間，因為文件提到「針對最敏感的潛在核合作領域，採取額外保障和驗證措施」（additional safeguards and verification measures to the most sensitive areas of potential nuclear cooperation），其中包括濃縮與核燃料再處理。

沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾在2023年接受《福斯新聞》採訪時表示，如果地區對手伊朗發展核武，沙國也將尋求發展核武器。他指出，核武「是出於安全理由，也為了在中東維持權力平衡，但我們不希望看到這種情況發生。」

ACA的達文波特補充，「國會有責任對行政部門與沙烏地阿拉伯達成協議的權力進行監督，且不僅要考慮對沙國的影響，也要評估此協議可能樹立的先例，並認真審查擬議《123協議》的條款。」

根據ACA的說法，川普政府最早可能在2月22日將《123協議》提交國會，因為向國會提交報告後約有90天時間可送出。除非參議院與眾議院在90天內通過反對該協議的決議，否則協議將生效，允許沙烏地阿拉伯開展民用核能計畫。

