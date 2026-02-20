528海浬遠洋急救！海巡頂惡劣海象「3段轉接」　搶回印尼漁工一命

▲巡護八號施放小艇接駁病患。（圖／海巡署艦隊分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

一艘琉球籍鮪延繩釣漁船17日晚間於東港東南方528浬作業時，1名印尼籍漁工突發昏迷，經遠距醫師評估需立即就醫。海巡署艦隊分署緊急派遣巡護八號馳援，克服惡劣海象，分階段轉接後送，順利將病患送醫，完成跨海數百浬救援任務。

海洋委員會海巡署艦隊分署於17日晚間接獲通報，一艘琉球籍鮪延繩釣漁船在東港東南方528浬海域作業期間，船上1名印尼籍漁工突發昏迷。經醫師遠距評估後，認為患者情況危急，有立即就醫需求，船方遂請求海巡協助。

艦隊分署隨即調派直屬船隊「巡護八號」船前往應處。為爭取黃金救援時間，巡護八號採與該船對開方式航行，雙方同步縮短距離，加速會合時程。

19日上午9時許，雙方於鵝鑾鼻東南方187浬海域順利會合。然而現場海象不佳，風力達6至7級、陣風高達9級，基於人員安全考量，暫無法立即接駁傷患，遂戒護至較平穩海域再行救援。當日下午2時許海況轉趨穩定，巡護八號把握時機施放小艇，成功將病患安全接駁上艦，隨即航返屏東海域。

為提升救援時效，20日凌晨3時許，巡護八號再與恆春海巡隊PP-3550艇於鵝鑾鼻外海完成第二階段轉接，由3550艇緊急將病患送返後壁湖漁港，並由救護車轉送恆春旅遊醫院就醫，順利完成這場橫跨數百浬的海上接力救援。

艦隊分署表示，本案自接獲通報至完成後送，歷經晝夜接力與長程航行，在遠洋海域審慎評估海象與勤務風險，分階段安全完成接援，充分展現海巡同仁面對緊急醫療案件的專業判斷與執行能力。未來將持續秉持「以人命為最優先」原則，強化海域應變量能。

海巡署也提醒，漁船於海上作業期間如遇緊急事故，請即刻撥打118海巡服務專線通報，海巡將迅速整合海空能量前往協處，全力救援。