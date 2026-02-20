阿蘇火山口壁飆破100℃！　搜救隊長3度挺進「親揭奪命險境」

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇中岳火山1月20日發生觀光直升機墜毀意外，已在火山口內部發現機體殘骸及失蹤3人身影，但即使搜救隊長3度試圖靠近火山口，研擬最佳搜救方案，至今卻都未能找到突破口。

三度挺入險境 搜救隊長沮喪

《讀賣新聞》報導，機體殘骸位於火口緣垂直向下約170公尺處，但福岡管區氣象台指出，火口湖表面溫度可達60多℃，火口壁部分區域更突破100℃，高溫成為一大搜救障礙。

阿蘇廣域行政事務組合消防本部的山岳救助隊長草野猛19日坦言，「非常令人焦急，平日訓練的成果無法發揮，令人遺憾。」

為了探查機體周邊狀況，他曾攜帶防毒面具與氣體偵測器，3度前往火山口邊緣勘查。不過，現場風速高達每秒15至20公尺，腳下鬆軟沙地令人難以站穩，隨時都有滑落危險。與此同時，還必須隨時留意二氧化硫等有毒氣體，提醒高濃度氣體的電子音頻繁響起。



▼事故發生時，阿蘇火山口附近能見度低。（圖／翻攝自YouTube）

在上述艱險情況下，草野猛不斷尋找抵達機體殘骸的方法，但始終找不到突破口。

環境太惡劣 調查進度曝光

截至本月17日，警消共計動員大約300人次搜救。儘管18日透過空拍影像確認，機體附近有疑似3名失蹤人員的身影，但研判「生還可能性極低」。考量二次災害風險，當局已放棄派遣人員吊掛進入火山口搜救。

事故隔日起，通往火山口觀景區的收費道路就已關閉，迄今未能重啟。由於現場屬於環境省管轄的「特別保護地區」，若要調度重型機械進場，必須事先與相關單位協調，並完成繁複準備程序。環境省表示，「是否命令吊掛回收機體仍在研議中。」

熊本縣警1月已根據業務過失致傷等嫌疑，搜索觀光直升機營運公司「匠航空」，目前仍在持續調查事故原因。