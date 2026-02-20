國道2路段「紫爆」時速最慘剩10公里　雪隧已回堵6公里

▲國5北上壅塞。（圖／高公局即時路況）

生活中心／綜合報導

今日（2/20）大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，國5北上宜蘭-頭城、國1北上大雅系統-豐原路段「紫爆」，時速最低只剩10公里；另外，國5北上回堵長度，主線雪隧已達6公里。

即時路況也顯示，國1北上湖口服務區-湖口、北斗-員林、雲林系統-斗南，以及國3北上新竹系統-寶山、竹南-西濱、中港系統-大甲、竹山-名間路段、柳營-東山服務區路段，車多壅塞，時速都在40公里以下。

▲▼今日湧現北返、走春車潮。（圖／高公局即時路況）

高公局預估今日交通量為134百萬車公里，下午有11個重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今日相關疏導措施包括：

1.匝道封閉：

(1)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(2)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2.高乘載管制：

13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

3.收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。

4.其他：有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲國道初四疏運措施。（圖／高公局提供）