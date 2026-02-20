模範里長遇死劫畫面曝！走斑馬線被左轉車撞上...搶救14天離世

▲楊男6日駕駛汽車左轉時不慎撞上步行的苗栗市中苗里長邱信雄，邱信雄頭部重創送醫搶救。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗市中山路與文化街口於2月6日下午17時許發生一起交通事故，50歲楊姓男子駕駛自小客車左轉時，因不明原因撞上正在斑馬線上過馬路的苗栗市中苗里長邱信雄，經救護車送醫搶救14日，仍於昨(19)日宣告不治，經檢測楊姓駕駛未有酒駕情形。

警方表示，事發當時由楊男駕駛自小客車由文化街東往西行駛，左轉中山路時與邱信雄發生碰撞，邱信雄傷重送醫，經過14天的搶救，仍於昨日宣告不治，享壽81歲。經檢測駕駛未有酒駕情形。警方提醒民眾，不論行人或駕駛，都應注意號誌與前方路況，遵守交通規則，確保自身及他人安全。

▲▼邱信雄遭遇車禍後昨日宣告不治，享受81歲。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱信雄身為中苗里長里長多年，他已連任5屆里長，平日樂善好施、熱心公益，更是自掏腰包認養里內120盞路燈15年，積極參與地方事務並多次獲選模範里長，深受里民敬重也在年前宴請鄰長、里民及志工參與感恩餐會，未料竟成最後一次相聚。

▼邱信雄連任5屆中苗里長里長，深受里民敬重。（圖／翻攝自Facebook／苗栗市公所）