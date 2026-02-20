　
太平區現震撼人潮！江啟臣慶天宮發紅包　排隊人龍「看不見尾部」

▲今20日台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神。（圖／江啟臣提供）

▲今20日台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神。（圖／江啟臣提供，下同）

政治中心／台中報導

今（20日）台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神，並發放「馬兄五吉」新春小紅包，現場原本僅數十公尺的隊伍，在江啟臣現身五分鐘內爆發，鄉親從廟口排到巷弄轉折處，放眼望去不見盡頭，展現強大吸粉力。

江啟臣20日在台中市議員黃佳恬、吳瓊華、林碧秀及多位在地里長的陪同下，來到慶天宮發放紅包與廟方錢母，隨著活動開始，熱情民眾蜂擁而至，寧靜巷弄被擠得水泄不通，許多人表示是特地前來領取江啟臣的祝福，氣氛極為熱絡。

▲▼今20日台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神。（圖／江啟臣提供）

特別的是，儘管此行沒有中央高官隨行，但江啟臣身邊圍繞著多位深耕在地的實力派議員與基層領袖，顯見在太平區經營有成，廟方也準備了別具意義的「馬上封侯」公仔贈予江啟臣，表達熱烈歡迎，並預祝江啟臣在未來為民服務的道路上「馬上當選」，持續造福台中鄉親。

江啟臣此次跨區到訪，太平區過去被視為藍營較具挑戰的區域，今日卻能帶動如此驚人排隊熱潮，並獲得在地民意代表全體力挺，充分反映出江啟臣積極服務基層、不分區域的決心，超乎預期的人氣爆棚，再次驗證了江啟臣在台中各區扎根紮實，具有跨越藍綠界線的深厚群眾基礎。

值得關注的是，今日台中政壇呈現有趣的「易位攻守」局面，江啟臣前往民進黨傳統強區太平的同時，立委何欣純則與行政院長卓榮泰合體，前往江啟臣的本命區豐原慈濟宮發送紅包，雙方陣營分別走訪對方熟悉的領地，不僅拉近與各區市民的距離，也讓春節賀歲增添深耕地方的競爭意味。

▲▼今20日台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神。（圖／江啟臣提供）

▲▼今20日台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神。（圖／江啟臣提供）

▲▼今20日台中市太平區慶天宮湧入驚人人潮，立法院副院長江啟臣親臨參拜迎財神。（圖／江啟臣提供）

過年期間在社群平台出現多篇政治人物春聯遭到惡意破壞的貼文，民進黨桃園市議員黃瓊慧19日也貼出照片表示，服務處「七喜春來」春聯遭人破壞，破壞者把總統、副總統的名字挖掉，另一張直接從名字割兩刀，未料遭部分網友質疑自導自演，黃瓊慧也在今（20日）公布監視器畫面，可見一位穿著黑色外套的男子用尖銳物犯案。黃瓊慧強調，真的很惡意，「我們已經報警處理」。

關鍵字：

台中江啟臣市長國民黨太平區慶天宮發紅包

