比兩顆太陽還夯！黃瀞瑩發福袋　支持者跳過柯黃兩主席邀合照

▲初三柯文哲、黃國昌至台北市寺廟參拜祈福祈求國泰民安，支持這跳過兩位主席，只為與黃瀞瑩合照。（圖／翻攝自「DearNaNa」YouTube）



記者陳家祥／台北報導

過年期間國人返鄉外，吃飽喝足、與親友相聚完後也把握假期出門走春。今年底恰逢九合一選舉，議員參選人無不把握過年機會與地方選民互動。民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌19日在台北幫小雞站台，傍晚來到芝山巖惠濟宮與議員黃瀞瑩發福袋時，有一位支持者竟然不理一旁的兩顆太陽，直接要與黃瀞瑩合照，現場工作人員也忍不住大笑。

柯文哲、黃國昌以及兼任市黨部主委的立委邱慧洳，19日整天在台北市幫議員小雞站台，一天下來連跑了6間宮廟。傍晚來到芝山巖惠濟宮繼續發福袋時發生一件趣事，有位排隊多時的支持者在輪到她時拿著手機向前，本以為要與三人一起拍，沒想到她直接走向黃瀞瑩自拍，讓一旁的柯文哲、黃國昌先是尷尬，最後也忍不住笑出來。

而該支持者似乎意識到不對，轉頭要找柯文哲合照，柯趕忙示意沒關係，另一邊的黃國昌則笑著對柯說，「你應該很少遇到這種情況」。

黃瀞瑩在去年底時喜獲麟兒，經休養後過年期間隨即上工，她也特別在臉書表示，雖然這段時間她在照顧孩子，但服務從未間斷，感謝團隊夥伴持續在地方會勘、協調；更感謝一群無私的志工，犧牲假期走進市場，替我將春聯與年節祝福送到士林、北投的街頭巷尾。

黃瀞瑩說，「2026年是充滿挑戰的一年。我將再次代表台灣民眾黨，爭取士林、北投市議員連任」，這不只是對過去四年問政與服務的檢驗，更是她對這片土地的承諾。無論是教育育兒、特教權益、高齡駕駛或居住正義，她都會全力以赴；從七虎球場修復到士北科交通改善，每一項監督都是為了更好的未來。