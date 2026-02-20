陳佩琪曝柯文哲最恨無法送別柯爸　到現在仍問「爸爸有找我嗎」

▲去年柯文哲於父親告別式現場落淚。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（20日）表示，柯文哲說他比較不會、也不想去恨人，但據自己觀察，除了這事之外，陳佩琪提到，去年柯爸柯承發逝世，柯文哲卻是第二天才得知，後續參加告別式更遭遇塞車、北所不准出現在公祭與羽化儀式。她也透露，柯文哲回家後最常問她「爸爸過世前，有沒有眼睛張開啊？有沒有要跟我講什麼啊？他有找我嗎」？一想到就問，直到現在還一直在問，或許柯文哲的「恨」內容和她的不同吧！



陳佩琪表示，亞斯特質的人感情表現較薄弱、內斂，柯文哲說他比較不會、也不想去恨人，但據自己觀察，除了這事之外。

陳佩琪提到，去年初公公病危，就算非醫療人員看了也知道將不久人世，每個家族都有不為外人知、卻要面對的私事，柯文哲父親在星期一清晨過世，柯文哲星期二早上戒護員才跟他講，遲了一天的理由是北所說不知道消息來源正確性， 所以拖到隔天才告知，柯文哲聽了當場愣住甚久，想說前幾次探視父親後父親病況都有改善，這次怎麼會這樣？

陳佩琪指出，3月11日舉行告別式，當天說高速公路塞車，柯文哲遲到一個多小時才到(在星期一早上九點新竹家祭，北所土城八點鐘出發)，幸虧本藏法師帶領幾位師父持續幫柯爸誦經等柯文哲到來，才化解了人來了、家祭卻結束了的窘況。

陳佩琪指出，告別式前幾天就打聽好，羽化館就在家祭廳隔壁幾步路之遙，但北所除堅持不准柯文哲出現在公祭場合外，也堅持不准柯文哲去參加羽化儀式，自己苦苦哀求他們，讓先生去羽化館陪父親最後一程，就算家祭完、等公祭那段時間(北所堅持不給出現在公祭)，把柯文哲用腳鐐、手銬鎖在後台的鐵欄杆上自己都同意，但他們不肯就是不肯，是考慮到羽化館途中小草會劫囚嗎？

陳佩琪更提到，去年柯文哲回家後，最常反覆問她這些「爸爸過世前，有沒有眼睛張開啊？有沒有在找我啊？有沒有要跟我講什麼啊？我知道爸爸要把照顧XX(父親擔心的這人不是柯媽)的重責大任交給我，他有找我嗎？他有找我嗎？ 他有留言給我嗎」？父親在臨終前終究沒能等到他兒子回家。

陳佩琪強調，柯文哲一想到就問、一想到就問，直到現在還一直在問…柯文哲的「此仇不共戴天、此恨永無絕期」，大家看了自己今天寫的內容，或許柯文哲的「恨」內容和她的不同吧！