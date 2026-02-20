　
連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

▲▼ 。（圖／翻攝自木子樑室FB）

▲連鎖手搖飲木子樑室 。（圖／翻攝自木子樑室FB）

記者施怡妏／綜合報導

春節期間觀光景點人潮湧入，帶動店家買氣，不過連鎖手搖飲店「木子樑室」近日卻公告，「初一至十五發票額度已滿，暫停開立發票」，讓不少民眾看了超傻眼，質疑店家疑似逃漏稅。事後，店家貼出道歉聲明，門市現場作業與溝通出現疏失，將協助消費者補開發票。

門市貼停開發票公告

有網友在Threads發文，手搖飲業者貼出公告，寫著「初一至十五發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒」，讓他相當傻眼，而且店家也沒有提到之後會補發票，或是登記資料，直問「所以生意興隆的店家，額度滿就不用開發票？」

貼文迅速吸引超過131萬網友關注，不少人留言標記國稅局，認為即使發票不足，也應手開，或留下資料事後補開，而不是直接拒開，「一樣必須手開，不然檢舉」、「超屌，還用公告跟大家說，無所畏懼」、「公告：我正在逃漏稅」。

店家道歉

輿論發酵後，「木子樑室總部」緊急發聲明說明，因春節來客數大幅增加，紫南宮站門市在現場作業及溝通上未能妥善處理，造成顧客困擾與不良觀感，向所有顧客致歉。聲明指出，不當公告已全面撤除，並協助顧客辦理補開發票相關事宜，同時將全面檢討，並加強門市作業流程與內部教育訓練。

聲明也提到，自2月23日起，凡於春節期間曾於紫南宮站門市消費的顧客，可攜帶交易明細至門市，將協助辦理發票補開事宜，「對於此次造成的不便與困擾，我們再次致上最深的歉意，也感謝每一位願意提醒與指教的朋友。」

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

