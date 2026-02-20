這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

▲初四接財神，旗山八路財神廟吸引不少信眾來參拜，搶發財大砲。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

農曆正月初四迎財神，高雄旗山「八路財神廟」以全台獨有的「發財大砲」傳統慶典吸引大批香客湧入，現場每隔半小時至一小時便會響起巨響，但砲管射出的並非煙火，而是貨真價實的現金、金蛋與金元寶，引發民眾陣陣驚呼，紛紛舉手爭奪這份「從天而降」的財富。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾瘋搶發財大砲炸開後從天而降的現金。（圖／記者陳宏瑞攝）

不同於一般常見的五路財神，旗山這間財神廟特別供奉包含「天、地、人」在內的八路財神，象徵財源包山包海。廟內更有供奉「偏財神」韓信爺，吸引不少樂透族與資深投資人前來祈求手氣。廟方表示，透過「大砲」射擊的方式，是希望將財運具象化，讓信眾在過年期間都能感受到財氣臨門。

▲初四接財神，旗山八路財神廟吸引不少信眾來參拜。（圖／記者陳宏瑞攝）

「碰」一聲！發財大砲炸開，直接噴發大量現金與金元寶，民眾為了接住這份「天上掉下來的禮物」，紛紛放下身段在現場展現驚人手速，場面既熱血又逗趣，現場香客表示，走春拜拜看過很多，但直接把錢「炸」向群眾的還是頭一遭。

▲住在旗山的柯小姐幸運搶到發財大砲的千元大鈔。（圖／記者陳宏瑞攝）

幸運搶到千元大鈔的柯小姐表示，自己是旗山在地人，也在附近的工廠上班，早有耳聞八路財神廟過年有「發財大砲」活動，這次是第一次參加，就幸運搶到大鈔，希望來年能幸運發大財。

如果不擅長「徒手接錢」，廟方也準備了溫和一點的驚喜，信眾凡是到廟補財庫，就有機會獲得限量 1000 枚的開運金幣，現場同時提供免費擲爻服務與象徵好運的發財紅蛋，希望讓民眾滿載而歸。