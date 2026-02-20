　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲初四接財神，旗山八路財神廟吸引不少信眾來參拜，搶發財大砲。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

農曆正月初四迎財神，高雄旗山「八路財神廟」以全台獨有的「發財大砲」傳統慶典吸引大批香客湧入，現場每隔半小時至一小時便會響起巨響，但砲管射出的並非煙火，而是貨真價實的現金、金蛋與金元寶，引發民眾陣陣驚呼，紛紛舉手爭奪這份「從天而降」的財富。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾瘋搶發財大砲炸開後從天而降的現金。（圖／記者陳宏瑞攝）

不同於一般常見的五路財神，旗山這間財神廟特別供奉包含「天、地、人」在內的八路財神，象徵財源包山包海。廟內更有供奉「偏財神」韓信爺，吸引不少樂透族與資深投資人前來祈求手氣。廟方表示，透過「大砲」射擊的方式，是希望將財運具象化，讓信眾在過年期間都能感受到財氣臨門。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲初四接財神，旗山八路財神廟吸引不少信眾來參拜。（圖／記者陳宏瑞攝）

「碰」一聲！發財大砲炸開，直接噴發大量現金與金元寶，民眾為了接住這份「天上掉下來的禮物」，紛紛放下身段在現場展現驚人手速，場面既熱血又逗趣，現場香客表示，走春拜拜看過很多，但直接把錢「炸」向群眾的還是頭一遭。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲住在旗山的柯小姐幸運搶到發財大砲的千元大鈔。（圖／記者陳宏瑞攝）

幸運搶到千元大鈔的柯小姐表示，自己是旗山在地人，也在附近的工廠上班，早有耳聞八路財神廟過年有「發財大砲」活動，這次是第一次參加，就幸運搶到大鈔，希望來年能幸運發大財。

如果不擅長「徒手接錢」，廟方也準備了溫和一點的驚喜，信眾凡是到廟補財庫，就有機會獲得限量 1000 枚的開運金幣，現場同時提供免費擲爻服務與象徵好運的發財紅蛋，希望讓民眾滿載而歸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5連霸模範里長車禍亡　享壽81歲
比兩顆太陽還夯！　支持者跳過柯黃兩主席找黃瀞瑩合照
連鎖手搖飲公告「春節15天停開發票」遭轟！　總部急道歉
《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！家屬慟發聲
獨／「鄰家可愛弟弟」刮到2000萬！　彩券行曝中獎過程
過年一堆店沒開！　他激喊「這間是吃飯救星」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

設立界限不等於「絕交」　韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

直男刮刮樂「精準玩法曝光」　一票人看傻！人妻怒：好想捏爆

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」　PTT笑：除夕就吃了

刮刮樂2秘訣曝光「中獎率離奇高」　網吵翻：真的容易中

國道上午23件事故「最多回堵5公里」　下午11魔王路段恐塞爆

連假吃喝太嗨變「麵包臉」？營養師推「消腫一日菜單」救急

太平山遊樂區3/3起「局部休園2個月」　蹦蹦車也停駛

過年特地南下「吃丹丹漢堡」見公休超崩潰！一票卻讚：幸福企業

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

設立界限不等於「絕交」　韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

直男刮刮樂「精準玩法曝光」　一票人看傻！人妻怒：好想捏爆

過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」　PTT笑：除夕就吃了

刮刮樂2秘訣曝光「中獎率離奇高」　網吵翻：真的容易中

國道上午23件事故「最多回堵5公里」　下午11魔王路段恐塞爆

連假吃喝太嗨變「麵包臉」？營養師推「消腫一日菜單」救急

太平山遊樂區3/3起「局部休園2個月」　蹦蹦車也停駛

過年特地南下「吃丹丹漢堡」見公休超崩潰！一票卻讚：幸福企業

5連霸模範里長清晨散步被車撞倒　頭部重創搶救14天辭世享壽81歲

戒掉衝動購物的「15天緩衝法」　家中更清爽、存款變更多

陳佩琪曝柯文哲最恨無法送別柯爸　到現在仍問「爸爸有找我嗎」

影／賴清德發豪語「怕什麼？」　下一秒糗了！台語挑戰竟卡爆

年後備戰轉職「求職第一關」竟是演算法？美爆發集體訴訟

比兩顆太陽還夯！黃瀞瑩發福袋　支持者跳過柯黃兩主席邀合照

重案回顧／李鴻淵21小時逃亡記！狡猾躲養生館夾層笑言：我好榮幸

連鎖手搖飲PO公告「春節15天停開發票」遭砲轟！總部急道歉

喝酒利尿膀胱快爆了！5種人「半滴都擠不出」　醫揭禍首

這裡最發財！八路財神廟發財大砲初四開炸　現金從天降民眾瘋搶

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

生活熱門新聞

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

初四大樂透加碼　「好運5生肖」招財數字曝

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

搭捷運「阿嬤突拍肩問1句」！外國人傻眼了

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

過年彩券行爆滿人　歌手PO照狠酸「台灣人貪財」

西螺福興宮國運籤　太平媽示警藏轉機

總統遭嘔吐噴濺　廖大乙：國運恐不佳

8大國運籤曝光！「三支下下籤」恐天災人禍的一年

更多熱門

相關新聞

黃國昌大年初四又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

黃國昌大年初四又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

民眾黨主席黃國昌日前已表態參選新北市長，趁著農曆春節假期積極展開全台走春拜票行程，不料過程中風波不斷！黃國昌自14日掃街開始，接連在初一、初四的走春行程中遭遇民眾抗議或言語嘲諷，其中初四嗆聲民眾更當街高喊「臭俗辣」，令他尷尬不已。

初四「迎神日」做3件事財路大躍進

初四「迎神日」做3件事財路大躍進

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

大年初四「接神日」補財庫！　錯過整年財氣慢一步

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

初四國道估11路段易塞　國5北上恐龜速18小時

初四迎神「7大禁忌一次看」！

初四迎神「7大禁忌一次看」！

關鍵字：

八路財神廟發財大砲初四現金元寶

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面