賴清德昨PO講冷笑話片　陳佩琪今提「青蛙蟾蜍結婚故事」：我也學著講

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日認為，總統賴清德在西洋情人節貼出和狗狗的合照，弄得像單身狗，很不尊重另一半。巧合的是，賴清德大年初三（19日）發出講「冷笑話」短片，第一夫人吳玫如也亮相片中。而陳佩琪今（20日）也發文講述「青蛙蟾蜍結婚」的故事，她表示，冷笑話可以維繫夫妻感情，很好，自己也學著講，但先生柯文哲是醫生，不知道會不會覺得不好笑。

賴清德在大年初三（19日）於社群平台貼出提前準備好的小短片，片中，賴清德自稱是「冷笑話」高手，他也分享冷笑話，特別的是，賴清德的夫人吳玫如也亮相於片中，調侃賴清德所講的冷笑話，大概10個只有2個好笑。

陳佩琪今日則發文表示，馬年可以做「沙琪瑪」、「馬卡龍」， 動物也有很多「馬」的諧音，像「海馬」、「河馬」啦，都可拿來當應景的諧音用。

陳佩琪表示，冷笑話可以維繫夫妻感情，那很好哇，自己也學著講，但先生柯文哲是醫師，不知道會不會覺得不好笑就是了。

陳佩琪提到，話說帥哥美女兩隻青蛙結婚了，不久喜得後代，但青蛙爸爸甚不開心，心想我這麼帥，怎麼生出隻醜不拉搭的蟾蜍妹妹(抱歉用蟾蜍不用癩蝦蟆，免得人家又說我影射誰誰誰的)，青蛙媽媽當然否認外遇，只好很不好意思地承認她小時候就是隻蟾蜍啊，只是為釣到帥青蛙老公， 整形整成變成青蛙公主啦。