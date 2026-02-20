戒嚴「內亂罪」一審遭判無期　尹錫悅憤怒發聲：戰鬥尚未結束！

▲南韓前總統尹錫悅19日抵達首爾中央地方法院，出席聆聽一審宣判結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日發布緊急戒嚴，派遣軍警闖入國會、試圖逮捕朝野主要政治人物與中選會職員，昨（19）日在一審遭判處無期徒刑。對此，尹錫悅今（20）日發表聲明，強調發布戒嚴的決策是為了國家與人民，表示難以接受遭判處無期徒刑，他也向國民致歉，稱願意承擔結果引發的困苦與挫折。

根據《韓聯社》、《News1》，針對首爾中央地方法院的一審判決結果，尹錫悅20日下午透過辯護律師團發布以兩張A4紙構成、長約1000字的聲明，首先質疑司法獨立性難以完全排除政治權力所帶來的謊言與煽動。他聲稱，發布戒嚴的初衷是為了維護國家與國民安全，因此對於一審法官將軍隊進入國會視為內亂的觀點，表示「無法令人信服」。

尹錫悅指控，部分政治勢力將其「國家救亡圖存」的決斷政治化、妖魔化，試圖以此清算政治對手。他強調，「儘管對於特檢組宛如陷入幻想、撰寫小說般，聲稱我為了長期執政鋪路而（發布戒嚴）的說法，並沒有被一審法官所接受，這算是幸運，但單以軍隊進入國會就被判定為內亂，仍讓人難以理解。」

此外，尹錫悅對司法獨立表達疑慮，「在無法保障法官獨立與良知判決的情況下，透過上訴進行法律抗爭的意義，令人深感疑惑」。同時，他對多名因戒嚴案件而遭受調查或審判的軍警與公職人員以及其家屬所承受的壓力表示心痛，強調願意扛起決斷過程的所有責任，希望相關人員不要再承受更多苦難。

尹錫悅辯護律師團透露，預計23日將向一審法院提出上訴。最後，尹錫悅也在聲明呼籲支持者應團結起來繼續奮鬥，還稱「我們的戰鬥尚未結束」，展現持續政治行動的意圖。

據悉，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）在一審判決指出，尹錫悅與前國防部長金龍顯等人在具備「擾亂國家秩序」目的下，引發能危及地方安定的「暴動」，其發布戒嚴的行為構成內亂罪，因此判處無期徒刑。