直男刮刮樂「精準玩法曝光」　一票人看傻！人妻怒：好想捏爆

▲弟弟刮出QR Code就掃獎，讓原PO看傻眼。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

刮刮樂刮到手痠，也刮出了屬於過年的儀式感！不過有網友笑稱，弟弟玩刮刮樂，都不會慢慢刮開數字或圖案，而是精準鎖定QR code區域，刮開後立刻拿手機掃描對獎，完全跳過傳統「享受刮感」的儀式。文章曝光後，網友紛紛熱議，「是不是直男都這樣」、「我也直接掃碼，結局才是重點」。

一名網友在Threads表示，弟弟玩刮刮樂超狠，別人都是從頭刮到尾慢慢對獎，他卻只刮QR Code那一格，接著直接用手機掃描看有沒有中獎，整張刮刮樂幾乎保持「完整如新」，讓原PO看了哭笑不得。

直男玩刮刮樂！網笑：結局才是重點

文章曝光後，引來不少網友留言，「我也是這樣比較快啊，當抽卡玩啊，抽一張開獎，而且也不會對錯獎」、「我弟也是，是不是直男都這樣」、「我也直接掃碼，結局才是重點」、「我也是，200元勉強刮一下，2000元直接刮QR Code」、「我也是！因為我沒耐心全部刮完，手很痠，但身邊的人都喜歡刮完」、「弟弟是個狠人」、「過程往往比結果有趣阿，這樣會少一味」。

有人妻忍不住抱怨，「老公做了一樣的事，自己的掃完之後，跑來掃我刮到一半的條碼，儘管說不會告訴答案，但中獎會有音樂，他掃完我的並沒有音樂，叫我怎麼繼續享受刮刮樂的樂趣？真的好想捏爆他」。