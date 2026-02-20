過年一堆店沒開！他激喊「這間是吃飯救星」　PTT笑：除夕就吃了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

過年連假長達9天，許多餐飲店家選擇休息至初七才開工，讓不少外食族崩潰。近日，一名網友發文大讚，知名連鎖便當店「梁社漢」自初二就開始營業，且維持原價不額外加成，簡直是過年期間的「吃飯救星」，引發鄉民熱烈討論。

春節不加價 網讚：過年有開就給推

原PO昨日在PTT以「梁社漢便當是不是過年吃飯的救星」為題發文，提到過年期間街道冷清，不少店家大門深鎖，但他發現梁社漢不僅內用、外帶人潮滿滿，甚至初二就提早開門營業。為了體諒母親下廚辛苦，他直接買「全餐」解決。

對此，鄉民們紛紛回應，「過年有開店家都很棒」、「沒有過年特別價就給推」、「配菜普，但是排骨很大塊」、「配菜真的有人喜歡冬粉嗎？」「我們全家還真的除夕去吃梁社漢」、「有開就不錯了，真的別挑」、「我家附近的沒開」、「過年有開沒加價就佛心了」。

不只梁社漢！鄉民列過年備案名單

另外，一票網友也紛紛列出過年備案名單，直呼「麥當勞才是救星吧」、「鬍鬚張比較好吃，但梁社漢分店多」、「寧願吃麥當勞或摩斯」、「麥當勞~」、「過年就是要吃百貨公司美食街」。

服務業春節辛勞 連鎖業者成餐飲主力

連鎖餐飲業者如梁社漢、鬍鬚張及各大速食品牌，憑藉著標準化作業與人力調配，在春節期間扮演重要的民生補給角色。由於連鎖店在過年期間人潮較多，民眾可多利用線上點餐系統預訂，減少現場排隊時間。

此外，各分店營業時間可能依地區微調，出發前建議先透過官方App或Google地圖確認，以免撲空。