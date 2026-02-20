刮刮樂2秘訣曝光「中獎率離奇高」　網吵翻：真的容易中

▲原PO固定買3組尾數，自認很少賠錢。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人過年會買刮刮樂試手氣！一名網友笑稱，自己刮刮樂中獎率高達8成，連續多年幾乎沒虧過，還分享兩大秘訣，包括找路邊推輪椅的身障人士購買，「中獎率離奇地高」，以及固定選1、17、57號碼。貼文曝光後掀起討論，有人直呼都市傳說，也有人認為彩券終究是機率問題。

一名網友在Threads直呼，他買刮刮樂中獎率高達8成，而且連續刮了好幾年幾乎沒虧過，還強調「身邊朋友都可以證明」，更大方無私分享兩大必中原因，首先一定要找路邊推輪椅的身障人士購買，「中獎率真的離奇的高！」

第二個選號小撇步，原PO表示，他一律買尾數1、17、57號的刮刮樂，並且自豪直呼「真的很少賠！」

文章曝光後，不少網友點頭回應，「第1點是真的！幾乎每刮必中，而且在小攤子買比較大金額的，阿姨叔叔都會很開心」、「1是真的，我在彩券行沒有一次有賺，但在路邊買都會中」、「好像越南人容易中也」、「補充我的幸運號碼：58號每次都會中，最高是300元中了1500元」。

釣出苦主認為：買尾數7幾乎都摃龜

其中有苦主哀號，「77好像都會摃龜」、「1000元買尾數17號，虧500元的人路過」、「我買很多次17都槓龜」、「今年槓龜兩張17」、「17號買一堆…摃龜一堆」。

不過也有人認為是運氣問題，「找身障人士買過的，完全沒中過」、「第1點在我身上失靈， 我每次去南雅夜市都會買路邊那種輪椅賣家，結果都摃龜…每買必摃那種」、「我買輪椅族的彩券幾乎都只能打平，所以聽聽就好吧」。