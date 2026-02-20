北韓大規模閱兵預演畫面曝　1.2萬名兵力集結平壤飛行場

▲衛星影像顯示，北韓最近在平壤美林飛行場進行大規模閱兵預演。（圖／南韓國會議員庾龍源）

記者羅翊宬／編譯

朝鮮第九次勞動黨代表大會昨（19）日在北韓首都平壤開幕。在此之際，南韓國會議員庾龍源從衛星影像發現，平壤美林飛行場聚集約1萬2000名兵力，正進行大規模閱兵儀式預演。專家分析，這場演練規模可能與去年朝鮮勞動黨成立80週年慶典相當，預料正式閱兵將動員更多兵力與軍事裝備。

根據《韓聯社》，南韓隸屬國防委員會的國會議員庾龍源（國民力量），近日獲取由美國衛星影像巨頭Vantor（前身為Maxar Technologies）所提供的30公分級高解析度衛星照片，該影像攝於本月9至17日，拍攝地點則是平壤美林飛行場。

韓國國防安保論壇（KODEF）經過精密分析後發現，美林飛行場的操場上，軍隊按照約300人一個中隊編制的規模，整齊列隊進行行進與排練。照片中還清楚可見各中隊的隊形調整與演練細節，但大型軍事裝備尚未在飛行場機庫周圍集結。

KODEF事務總長申宗佑（音譯）表示，目前僅以兵力為主的閱兵演練正在進行，至於坦克、裝甲、移動式飛彈發射台等戰略裝備的集結，預計將會分階段完成。他補充，在金日成廣場附近，也觀察到以朝鮮勞動黨旗幟為造型的大型群眾方陣演練，以及儀仗隊的軍事隊列訓練，都清楚呈現於衛星影像中。

庾龍源指出，此次第九次黨大會閱兵規模可能超越5年前的第八次黨大會，屆時北韓將大量動員兵力與軍事裝備，並可能邀請包括俄羅斯在內等外國高層官員出席，對內外展現軍事實力以及朝俄密切的合作關係。

回顧歷史，朝鮮第八次勞動黨大會閱兵於2021年1月14日舉行，當時動員約1萬5000名兵力和172輛20種類型的軍事裝備。去年10月10日朝鮮勞動黨成立80週年慶典閱兵，則動員約1萬6000名兵力、60多輛12種類型軍事裝備。

專家分析，本次閱兵演練規模與去年相當，但正式閱兵可能更盛大，尤其在展現兵力與對外軍事象徵意義方面。