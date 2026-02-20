過年特地南下「吃丹丹漢堡」見公休超崩潰！一票卻讚：幸福企業

▲丹丹漢堡。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

南部人氣速食「丹丹漢堡」除了餐點美味，尤其價格實惠，是許多觀光客到訪必吃的美食。就有網友指出，過年期間到中南部走春，本來滿心期待可以吃丹丹漢堡，沒想到店家自2月15日起公休六天，初五（21日）才恢復營業，一票網友超崩潰，「我每年都為了丹丹回去，每年都吃不到」。

過年回南部想吃丹丹漢堡卻撲空



有網友在Threads發文，春節期間到南部走走，原本計畫前往丹丹漢堡用餐，卻發現店家公告自2月15日開始公休六天，期待落空，「滿心期待想回味一下，結果撲空」

貼文一出，網友紛紛直呼「今天終於從日本回高雄的人，滿心歡喜想吃丹丹的說」、「丹丹在我家隔壁，我每年都提前一周回家過年，那天看大排長龍，都想說等沒人排隊再來買，然後他就休息了」、「多請假一天，事由：吃丹丹」、「想說中午繞過去買個午餐，結果發現休息」。

網友讚：幸福企業

不過，也有網友認為，這樣的安排是幸福企業，「丹丹一如往常地見紅就休，算是一種幸福企業了」、「身為丹丹的員工覺得很欣慰」、「以前在丹丹打工還會被call回去支援除夕，現在已經變更幸福了嗎」、「這樣很不錯~讓員工過年好好休息」。

不只是丹丹漢堡，鼎泰豐老闆也希望底下員工也能回家過年，所以從2017年起全台門市在除夕與初一公休，今年也是一樣（休2/16、2/17），已經連10年這兩天都不營業。海底撈火鍋近年來全台各店在除夕與初一都會休息，初二恢復正常營業，今年也是一樣公休2天，餐廳感謝每位海底撈夥伴過去一年的辛勞。