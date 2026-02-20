滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉：又嚇到大家

▲谷愛凌在第一滑摔倒。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

米蘭冬奧自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽19日晚間登場，中國滑雪女神「谷愛凌」首滑出現失誤摔倒，僅拿下16.25分，在兩輪取最高分的賽制下形勢一度告急。所幸她第二滑穩住節奏，完整完成動作，以86.50分排名第五，驚險晉級決賽。

▲滑雪女神谷愛凌。（圖／翻攝自谷愛凌微博）

據《澎湃新聞》報導，類似情節在本屆冬奧並非首次出現。無論是女子坡面障礙技巧還是大跳台資格賽，谷愛凌都曾在首輪發生波動，7日更是在米蘭冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽首輪意外摔倒，僅獲得1.26分，一度跌至第20名，但她隨後在幾乎沒有犯錯空間的情況下，頂住壓力，成功鎖定決賽門票。三場資格賽、三次「逆轉」晉級，也讓觀眾屢屢捏把冷汗。

▲谷愛凌出生於美國洛杉磯，為中美混血兒。（圖／新華社，上同）

對於再度上演驚險劇情，谷愛凌在混合採訪區笑著說，「我真的不是故意（嚇大家的），如果能第一趟落成，我也希望第一趟就成功，抱歉，又讓大家嚇一跳。」

談到為何總在首滑出現狀況，她坦言仍在尋找原因，「我想知道為什麼總是這樣，想找到根源，這不是技術問題，我不是不知道怎麼做720度轉體，好像我需要達到一定的壓力門檻，才能激發最佳狀態，資格賽第一滑似乎壓力還不夠大，但我也不知道這麼想對不對。」她透露，摔倒當下腦中閃過的念頭是「怎麼又來了」，但她相信關鍵時刻那種專注狀態終究會出現。

▲谷愛凌代表中國出賽已有數年，也因出生問題時常引發爭議。（圖／新華社，上同）

本屆冬奧，谷愛凌同時參加坡面障礙技巧、大跳台與U型場地技巧三項賽事，自開幕前進駐奧運村至今幾乎全程參與賽事行程。她表示，2月20日將是自2月2日以來首個休息日，「我真的很累。每天晚上都有訓練，還有新聞發布會和興奮劑檢查。訓練時間是晚上7點到10點，經常連晚飯都來不及吃。」被問到春節是否吃到餃子，她苦笑說還沒時間，「明天可能什麼都不想做，就好好吃飯、放鬆一下。中文有個字叫『躺平』，明天我就想躺平。」

目前，谷愛凌已在坡面障礙技巧與大跳台項目摘下兩面銀牌，U型場地技巧決賽將於21日晚間舉行。