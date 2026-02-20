陸劇男神「劉宇寧」掀國民熱！　拿下湖南、北京「春晚收視第1」

記者廖翊慈／綜合報導

中國男星劉宇寧日前登上北京廣播電視台2026年春節聯歡晚會舞台，演唱歌曲《該相逢的人會相逢》，以亮眼收視成績成為當晚焦點。相關數據顯示，他的演出奪下全場節目收視冠軍，也引發網友熱議。

綜合陸媒報導，根據歡網大數據公布的榜單，劉宇寧該段表演直播收視率達1.273%，收視峰值衝至1.30%，市場份額為4.95%，位列北京春晚節目收視榜TOP1，並助力北京衛視穩居同時段衛視收視首位。其餘節目收視依序為孫楚泊等帶來的《公園音樂會》1.270%、李雪琴小品1.256%、檀健次歌舞《心意的佐證》1.238%、時代少年團表演1.220%等。

▲劉宇寧北京春晚。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室，上同）

當晚，劉宇寧以全開麥形式演唱《該相逢的人會再相逢》，舞台設計融入「相逢車站」情境，呼應春節團圓主題。現場表現穩定，被部分觀眾形容為「治癒感十足」。有網友指出，其演唱水準接近錄音室品質，加上臨場應變能力，例如面對道具小狀況時迅速調整，整體舞台完成度獲得肯定。

▲▼劉宇寧湖南春晚。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

報導指出，劉宇寧近年多次登上各大春晚舞台，2025年參與北京台春晚演出時，也曾創下同時段衛視收視第一。2024年至2026年間，他陸續亮相央視、江蘇衛視等春晚節目，演出頻率頗高。此外，他在湖南衛視春晚的表演亦曾取得收視峰值1.1492%的成績。

業界分析認為，穩定唱功與舞台呈現，是其收視表現的重要因素。不過，春晚節目眾多、競爭激烈，收視成績亦受時段與整體編排影響。此次奪冠，則再次凸顯其在大型晚會舞台上的吸睛能力。

▲劉宇寧主演《折腰》深受台灣觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

從街頭歌手出身的劉宇寧，因在2021年《長歌行》中飾演皓都一角，與趙露思展現極佳的CP感，瞬間爆紅，後續又陸續主演2023年的《一念關山》、2024年《珠簾玉幕》等熱門古裝劇，獲得古裝陸劇男神的封號，於2025年主演古裝劇《折腰》、《書卷一夢》後，事業再攀上高峰，除此之外劉宇寧獻唱過多部熱門連續劇的原聲帶，也被稱為「OST富人」，其因非科班出身、謙虛的態度，以及在工作上展現不凡的魅力，近年在兩岸成為熱門話題演員之一。