　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸劇男神「劉宇寧」掀國民熱！　拿下湖南、北京「春晚收視第1」

記者廖翊慈／綜合報導

中國男星劉宇寧日前登上北京廣播電視台2026年春節聯歡晚會舞台，演唱歌曲《該相逢的人會相逢》，以亮眼收視成績成為當晚焦點。相關數據顯示，他的演出奪下全場節目收視冠軍，也引發網友熱議。

綜合陸媒報導，根據歡網大數據公布的榜單，劉宇寧該段表演直播收視率達1.273%，收視峰值衝至1.30%，市場份額為4.95%，位列北京春晚節目收視榜TOP1，並助力北京衛視穩居同時段衛視收視首位。其餘節目收視依序為孫楚泊等帶來的《公園音樂會》1.270%、李雪琴小品1.256%、檀健次歌舞《心意的佐證》1.238%、時代少年團表演1.220%等。

▲▼劉宇寧拿下湖南、北京「春晚收視第1」。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

▲▼劉宇寧拿下湖南、北京「春晚收視第1」。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

▲▼劉宇寧拿下湖南、北京「春晚收視第1」。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

▲劉宇寧北京春晚。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室，上同）

當晚，劉宇寧以全開麥形式演唱《該相逢的人會再相逢》，舞台設計融入「相逢車站」情境，呼應春節團圓主題。現場表現穩定，被部分觀眾形容為「治癒感十足」。有網友指出，其演唱水準接近錄音室品質，加上臨場應變能力，例如面對道具小狀況時迅速調整，整體舞台完成度獲得肯定。

▲▼劉宇寧湖南春晚。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

▲▼劉宇寧湖南春晚。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

▲▼劉宇寧拿下湖南、北京「春晚收視第1」。（圖／翻攝自微博／@劉宇寧LYN工作室）

報導指出，劉宇寧近年多次登上各大春晚舞台，2025年參與北京台春晚演出時，也曾創下同時段衛視收視第一。2024年至2026年間，他陸續亮相央視、江蘇衛視等春晚節目，演出頻率頗高。此外，他在湖南衛視春晚的表演亦曾取得收視峰值1.1492%的成績。

業界分析認為，穩定唱功與舞台呈現，是其收視表現的重要因素。不過，春晚節目眾多、競爭激烈，收視成績亦受時段與整體編排影響。此次奪冠，則再次凸顯其在大型晚會舞台上的吸睛能力。

▲劉宇寧主演《折腰》深受台灣觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧主演《折腰》深受台灣觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

從街頭歌手出身的劉宇寧，因在2021年《長歌行》中飾演皓都一角，與趙露思展現極佳的CP感，瞬間爆紅，後續又陸續主演2023年的《一念關山》、2024年《珠簾玉幕》等熱門古裝劇，獲得古裝陸劇男神的封號，於2025年主演古裝劇《折腰》、《書卷一夢》後，事業再攀上高峰，除此之外劉宇寧獻唱過多部熱門連續劇的原聲帶，也被稱為「OST富人」，其因非科班出身、謙虛的態度，以及在工作上展現不凡的魅力，近年在兩岸成為熱門話題演員之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酒店紅牌「露三點」被捕！　成植物人躺13年亡
26歲兒未返家屍僵！　母淚崩同意解剖：我想知道怎麼了
快訊／11人受傷現場曝！　最小6歲緊急送醫
9歲童魂斷鯉魚潭！　5長輩悲痛認屍
快訊／台27線重大車禍11傷！　傷勢送醫統計中
101櫃員吐槽客人「帶的女生不一樣」　賈永婕道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸劇男神「劉宇寧」掀國民熱！　拿下湖南、北京「春晚收視第1」

滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉：又嚇到大家

湖南消防車救援回程中墜崖　6名消防員身亡…最年輕僅23歲

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

揭秘20元人民幣取景地　走進「桂林山水」興坪漓江的黃布倒影

挑戰眼力！桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

快訊／中國湖南消防車墜崖！　6名消防員殉職

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

2026年人民幣預期「升值」　中國人旅遊「出境笑，入境愁」

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

陸劇男神「劉宇寧」掀國民熱！　拿下湖南、北京「春晚收視第1」

滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉：又嚇到大家

湖南消防車救援回程中墜崖　6名消防員身亡…最年輕僅23歲

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

揭秘20元人民幣取景地　走進「桂林山水」興坪漓江的黃布倒影

挑戰眼力！桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

快訊／中國湖南消防車墜崖！　6名消防員殉職

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

2026年人民幣預期「升值」　中國人旅遊「出境笑，入境愁」

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

百度地圖請岳雲鵬當代言人　推出「小岳岳文心AI副駕」導航

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25　八德隱藏版古早味

專訪／韓9頭身女神被網爆「不敢進球場」！　扭傷邊哭邊跳整隻腳腫起來

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大陸熱門新聞

湖南消防車墜崖　6名消防員殉職

中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

除夕忘帶鑰匙　把貓丟進去「5分後門開了」

你有狀元命嗎？桂林「九馬畫山」神壁畫曝光

機器人取代軍人？解放軍：它們沒「家」沒「媽」

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

揭秘20元人民幣取景地　

滑雪女神谷愛凌又摔了！首滑僅16分…她無奈道歉

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

2026人民幣預期升值　中國人出境笑入境愁

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

狂噴火花！宜城鞭炮店爆炸釀12死含5名未成年

窮鬼日？為什麼古人勸你「初三別出門」

更多熱門

相關新聞

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

2026 年春晚的《武BOT》，無疑是整場晚會最具震撼力的節目之一。當來自宇樹科技的人形機器人 H1、G1，與河南塔溝武校的學員同台演出，觀眾看到的早已不只是炫目的武術動作，而是一場科技與傳統正面交會的實驗。

2026春晚超狂4亮點！收視最高是他

2026春晚超狂4亮點！收視最高是他

NBA明星賽改制大成功　收視率狂漲87%

NBA明星賽改制大成功　收視率狂漲87%

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

關鍵字：

劉宇寧春晚收視率北京衛視古裝劇湖南衛視折腰

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面