立陶宛總統：盼恢復與中關係「同時維持與台往來」　絕不跪下認錯

▲▼ 立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／路透）

▲ 立陶宛總統瑙塞達。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）19日在總統府召開高層外交安全會議後表示，立陶宛希望與中國恢復正常外交關係，但同時也要維持與台灣的往來，因當中具有龐大經濟潛力。他強調，立陶宛願意在對等基礎上與北京重啟對話，但絕不會「跪下來承認錯誤」。

願與中國建立正常關係　堅持台灣往來具潛力

根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT），瑙塞達會後受訪指出，「我們有興趣與中國建立正常外交關係，但同時也希望與台灣保持關係，因為這蘊藏巨大潛力。」他也表示，立陶宛所有決策皆基於國際法，駐維爾紐斯台灣代表處的命名並不代表立陶宛質疑「一個中國」政策。

直言台立合作成果有限　呼籲減少空談

針對台立合作現況，瑙塞達直言，自2021年台灣代表處設立至今，雙方潛力僅發揮有限，除雷射產業合作較為緊密外，其他領域的成果「沒什麼好誇耀的」。他呼籲雙方「減少空談，增加實質承諾」，必須坐下來具體討論未來經濟合作藍圖。

盼北京釋善意　可能先恢復代辦級外交

在對中關係上，瑙塞達表明立陶宛盼望看到「更多對話、更少單邊主義、更少強加意見的企圖」，若北京釋出善意，他們認為有可能先恢復代辦級外交代表，最終回到大使級關係。立陶宛外交部也補充，關係正常化需要時間與「相互尊重」。

代表處更名議題浮現　總統稱由台方決定

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）上周曾提及，可能將「台灣代表處」更名為「台北代表處」。瑙塞達當時回應，命名主要由台灣方面決定，並非立陶宛單方面定奪。台灣政府則澄清，目前未與維爾紐斯討論更名事宜。

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

日本外務大臣茂木敏充19日舉行續任後首場記者會，公開強調台海和平穩定極為重要。外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定。外交部表示，此舉彰顯確保台海和平穩定與日本及國際的繁榮安全密不可分，今後台灣也將持續充實自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，確保台灣及印太區域的和平、穩定與繁榮。

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

走春懶人包來了！經部推北中南10大商圈　平溪、旗山都上榜

走春懶人包來了！經部推北中南10大商圈　平溪、旗山都上榜

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

美議員含糊回應協防台灣　川普砲轟

馬年效應啟動？　奢侈品牌搶攻中國市場估規模1.6兆

馬年效應啟動？　奢侈品牌搶攻中國市場估規模1.6兆

