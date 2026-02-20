8大國運籤曝光！三支「抽到下下籤」　示警恐天災人禍的一年

▲龍峒保安宮國運籤抽到下下籤。（圖／翻攝臉書／臺北大龍峒保安宮）



網搜小組／劉維榛報導

全台八大宮廟已抽出2026年國運籤，其中3間抽出下下籤，2間為中下籤、2間給出中上籤、1間為中上上籤，整體氣氛偏向保守甚至示警意味濃厚。從「抱薪救火火增煙」到「夜行燈火中途滅」，不少籤詩字句直指波動與考驗。另外，高雄雲天宮則示警，今年恐怕同樣難逃天災人禍的交錯衝擊。

最早抽到國運下下籤！雲天宮：恐天災人禍的一年

每年最早抽出國運籤的高雄雲天宮，今年抽到關聖帝君賜籤詩第38首，廟方解籤為下下籤，歷史典故出自於孟姜女尋夫，內容為「蛩吟唧唧守孤幃，千里懸懸望信歸。等得榮華公子到，秋冬括括雨霏霏」。

由於該國運籤要等到農曆正月15日元宵節（3月3日）才會由宮方解讀籤意，以及說明流年運勢。

不過雲天宮住持曾俊豐示警，丙午年的國運籤走勢與前一年大同小異，意味著這一年恐怕同樣難逃天災人禍的交錯衝擊，整體局勢仍不穩定。其中「千里懸懸望信歸」一句，可能預示著國際情勢持續動盪，戰爭風險不容忽視。此外，8月過後台灣需特別警惕極端氣候帶來的異常寒冷天氣。在經濟方面，曾俊豐提醒民眾，3至4月間市場可能出現泡沫化跡象，投資人務必審慎因應。

保安宮「國運抽下下籤」示警先備而行

大龍峒保安宮同樣抽到下下籤，代表全年國家運勢的「歲君」抽得第44首靈籤，籤文寫道：「夜行燈火中途滅，寂寂人間暗自傷，敲門入室換他醒，起來無火也難當」。

詩意提及夜行燈滅、處境昏暗。解籤志工表示這並非壞兆頭，而是提醒「走暗路要自備燈火」，若事前功課不足，容易迷失方向；反之，提早布局就能化險為夷。

▲湧蓮寺國運籤暗示朝野不要內鬥。（圖／翻攝臉書／蘆洲湧蓮寺）



湧蓮寺「國運籤」下下籤 朝野不宜內鬥

新北市蘆洲區湧蓮寺除夕夜抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別拿到下下、大吉、上上、下下。象徵政治與整體國勢的士籤抽中第60首下下籤，內容為「抱薪救火火增煙，燒卻三千及大千，若問營謀併出入，不如收拾莫憂燃」。

解籤老師指出，意指若躁進或誤判情勢，恐讓問題擴大。以當前局勢來看，朝野應避免內鬥，政策推動要審慎評估，無論內政、政黨互動甚至兩岸議題，都不宜衝動行事。

中下籤！西螺福興宮：對環境與時局保持警覺



西螺福興宮今年國運籤連續抽籤四次才獲三聖筊允准定案，最終公布為第六首甲戌籤，籤文「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」屬中下籤。

西螺福興宮董事長楊文鐘說明，詩句語氣雖帶警示意味，核心卻並非災厄，而是提醒世人對環境與時局保持警覺，提前修德行善、穩健應對，才能在變動中找到轉機。

高雄五甲關帝廟抽出「中上」 示警高度動盪

五甲關帝廟抽出中上籤，內容為「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。

詩意代表著，台灣上半年有利，下半年平穩，屬於中上籤，提醒農曆3至5月留意天災，農曆6月政局受到國際變化衝擊，對內除追求經濟發展，也要重民生、照顧弱勢，民心方能回穩。

▲南鯤鯓代天府抽出丙午年國運籤，第13號籤被解讀為「中上上」吉兆。（記者林東良翻攝）



抽到中上上籤！南鯤鯓代天府：國運籤象徵台灣走出陰霾



南鯤鯓代天府則給出中上上籤，「名顯有意在中間，不須祈禱心自安，看看早晚日過後，即時得意在其間」，被解讀為只要穩住步調，時機一到自然有所收穫。

廟方總幹事侯賢名解讀，「名顯有意在中間」代表成果會很快顯現，尤其在經濟表現上，有機會立即看到成效，股市表現值得期待；「不須祈禱心自安」則象徵整體大環境穩定向好，民眾只要腳踏實地、努力打拚，自然能收穫成果。

中上國運籤！大甲鎮瀾宮：「撥亂反正」要亂中求序、建立共識

大甲鎮瀾宮19日由董事長顏清標擲筊抽出馬年4支四季籤，分別是「雨水」、「人口」、「早冬」及「允冬」，其中又以象徵國運籤的人口籤備受關注，結果今年的國運籤抽出「中上」。

籤詩內容為「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看雨水得相逢」，代表著今年的國運是撥亂反正，在多元領域上將出現創意突破，但必須亂中求序、建立共識，提升民氣，創造祥和社會，穩定才有福氣。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標也說，國運籤的意思就是要大家和諧與團結，團結了才會有好日子過。

▼大甲鎮瀾宮國運籤抽到中上。（圖／記者游瓊華翻攝）

