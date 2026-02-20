欠聯合國逾40億美元「終於付錢了」　美國還款1.6億僅占零頭

▲ 美國已向聯合國支付其逾40億美元欠款中的1.6億美元。（圖／達志／美聯社）

美國已向聯合國支付其逾40億美元欠款中的1.6億美元。聯合國（United Nations）1名發言人於美東時間19日表示，這筆款項是在美國總統川普（Donald Trump）主持其創建的「和平委員會」（Board of Peace）首場會議時支付的。對此，多名專家警告，和平委員會可能削弱聯合國的權威與功能。

據《路透社》報導，聯合國發言人於聲明中指出：「上週，我們收到來自美國約1.6億美元，作為其積欠聯合國常規預算（regular budget）會費的部分付款。」這筆資金僅占美國對聯合國龐大欠款的一小部分。

川普在「和平委員會」會議開幕致詞時表示，華府將提供資金以強化聯合國運作，「我們會在財政上幫助他們（聯合國），並確保聯合國能夠持續運作。我認為聯合國具有巨大的潛力，真正巨大的潛力，但它尚未發揮應有的潛能。」

美國是聯合國最大出資國，但在川普政府任內，華府拒絕繳納常規預算與維和預算（peacekeeping budget）中的強制性分攤款項，同時大幅削減對設有獨立預算的聯合國機構之自願性資助。此外，華府目前已經退出數十個聯合國機構，顯示其對多邊體系的立場出現重大轉向。

根據聯合國官員資料，截至2月初，美國積欠聯合國常規預算約21.9億美元，占全球各國未繳總額的95%以上。此外，美國尚積欠24億美元，用於當前及過往的維和行動，以及4,360萬美元的聯合國法庭（U.N. tribunals）費用。綜合計算，美國對聯合國的總欠款超過40億美元。

儘管如此，川普仍在會中強調美方將協助聯合國「在財政上站穩腳步」，並暗示未來角色可能重塑國際衝突調解架構。

「和平委員會」由川普於上個月正式啟動，該機制最初於去年底提出，作為其結束以色列在加薩（Gaza）戰爭計畫的一部分。該計畫設想由此委員會在戰後過渡期間監督加薩的臨時治理。

去年底，聯合國安全理事會（U.N. Security Council）通過決議，承認該委員會的存在並將其任期延長至2027年，同時將其職權範圍限定於加薩，即該委員會原定在以色列長達2年多的毀滅性攻勢後監督巴勒斯坦領土。

然而，川普隨後卻表示，「和平委員會」將不限於加薩議題，未來也將處理全球其他衝突。這一擴權構想進一步引發國際疑慮。

包括全球南方（Global South）主要大國及美國在西方的重要盟友在內，多數國家對加入由川普親自擔任主席的「和平委員會」態度審慎。多名國際法與國際組織專家指出，此舉可能架空既有的多邊決策機制，實質削弱聯合國體系。

聯合國專家亦批評，川普主導的委員會對外國領土事務進行監督的安排，與殖民時期的治理架構相似，且該委員會未納入巴勒斯坦代表，違背自決原則與包容性治理的基本精神。值得注意的是，19日舉行的首次「和平委員會」會議現場並無聯合國代表出席。

