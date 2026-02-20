通緝2個月嗆警「當林北要犯逆」　台中男要賠6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年3月間被警方查獲通緝身分，竟當場對警員辱罵三字經，並說出「林北現在是通（緝）2個月而已，X你娘，當作林北要犯逆」，結果反被警員提告求償15萬元。台中地院沙鹿簡易庭法官日前審理之後，判處阿輝應賠償警員6萬元。

▲阿輝被查到通緝身分，竟當場罵警員三字經。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

警員在判決書中主張，去年3月間他與另外2名同仁處理糾紛時，查獲阿輝遭到通緝，沒想到阿輝明知他是依法執行職務的公務員，仍當場辱罵三字經，甚至說出「你在X三小」、「你制服脫下來」、「穿制服的流氓」、「林北現在是通（緝）2個月而已，X你娘，當作林北要犯逆」等話。

警員認為阿輝的行為足以貶損他的人格及社會評價，於是決定提告求償15萬元。而阿輝經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院沙鹿簡易庭法官認為，阿輝在警員執行公務時，非但沒有配合，反而公然以上述不堪入耳的字眼辱罵警員，嚴重貶損警員的人格尊嚴與社會評價，甚至影響到警員依法執行職務時的尊嚴，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判他應賠償警員6萬元較為適當，全案仍可上訴。