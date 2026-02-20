財經作家：台灣政府財政體質越來越好　3要素讓負債佔比下降

▲總統賴清德春節走春拜廟。（資料照／記者林東良翻攝）



記者陶本和／台北報導

今天（20日）適逢大年初四，依習俗要迎財神。回顧台灣過去一年的經濟表現，總統賴清德春節期間下鄉參拜宮廟時就多次分享，全年經濟成長率達8.68%，超越美中日韓，人均GDP達3萬9477美元，股市超過3萬3000點。事實上，知名財經作家游庭皓也在社群平台表示，台灣政府的財政體質越來越好，不是靠大幅緊縮支出改善財政，而是在「經濟成長」、「產業升級」與「稅收彈性」同步發揮下，讓負債佔比自然下降，也給下一代更好的財政環境。

去年（2025年）全世界都面對美國總統川普拋出的對等關稅挑戰。不過，賴清德表示，台灣在全國人民百工百業的打拚下，總體經濟成績非常亮眼，第四季經濟成長率為12.65%，全年經濟成長率達8.68%，超越中、美、日、韓；人均GDP達39,477美元，股市加權指數已經超越3萬3千點，就業狀況也是歷年最佳。

賴清德在走春拜廟的行程中強調，台灣的經濟好還要更好，而且不只是大公司好，中小企業也要好。他承諾，未來政府會投入更多力量照顧中小微企業，協助升級轉型及提升競爭力，讓經濟可以繼續蓬勃發展，全臺人民無論各行各業都有錢可以賺，生活可以安居樂業。

此外，賴清德說，政府要照顧基層及弱勢，自今年1月1日起加發低收入戶生活補助金每人每月1千元、中低收入戶每人每月750元；老農津貼調高至1萬元、國民年金給付調高至5千元，並將生育補助補足至10萬元。

▲財經直播主游庭皓。（資料照／游庭皓提供）



事實上，對於台灣的經濟與財政表現，知名財經作家游庭皓透過社群平台表示，台灣政府的財政體質越來越好，15年前，政府負債佔 GDP 比重在一度接近 39% 高點，之後長期走跌，到了 2025 年已降至約 24%，如果舉債仍穩定，經濟持續高速成長，未來預估，甚至會一路滑落至 2030 年約 10% 左右。

游庭皓指出，這不代表政府債務沒有擴大，而是名目 GDP 的擴張速度，明顯快於政府債務累積速度，債務相對負擔實質減輕。

他分析，背後的原因，一是經濟規模快速擴張，特別是半導體與 AI 供應鏈帶動出口與投資循環；二是財政紀律相對穩健，《公共債務法》對中央政府舉債上限設有法定規範，限制過度擴張；三是稅收結構優化，營所稅、證交稅與營業稅在資本市場與科技產業榮景下同步成長。

游庭皓認為，台灣財政體質越來越好，不是靠大幅緊縮支出改善財政，而是在經濟成長、產業升級與稅收彈性同步發揮下，讓負債佔比自然下降，也給下一代更好的財政環境。