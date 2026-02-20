5連霸模範里長公務外出被車撞倒　頭部重創搶救14天辭世享壽81歲

▲中苗里長邱信雄平日樂善好施，第2屆起連續15年自掏腰包認養全里120盞路燈。（圖／翻攝自Facebook／苗栗市公所）

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗縣苗栗市中苗里長邱信雄於農曆年前2月6日發生車禍，歷經搶救14天仍不幸辭世，享壽81歲，消息傳出令地方震驚與不捨。邱信雄6日傍晚欲外出處理公務，未料遭遇車禍，頭部重創送醫，轉院搶救14天後仍於昨(19)日宣告不治。苗栗市長余文忠今早表示，已趕往福祿壽園區捻香致意，並將於年後上班後為其爭取褒忠狀，以表彰其長年服務地方的貢獻。

邱信雄長年擔任中苗里里長，歷經5屆任期，自第2屆起多次為同額競選，顯示深獲里民肯定與支持。他平日樂善好施、熱心公益，對里內大小事務親力親為。據了解，當天邱信雄本在里民處泡茶，得知有人捐獻桌子，在去土地公廟的路上發生意外，送往醫院治療，仍回天乏術。

地方人士指出，邱信雄出身水電材料批發家族，為人慷慨低調，長年投入社區服務，曾獲選模範里長。他自第2屆起連續15年自掏腰包認養全里120盞路燈，減輕公部門負擔，也在年前舉辦感恩餐會，宴請鄰長、里民及志工，未料竟成最後一次與大家相聚。噩耗傳出後，不少里民感嘆地方痛失一位無私奉獻的好里長。