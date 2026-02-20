寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



春節連假來到大年初四，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」20日起一連3天（20日至22日）熱鬧登場，活動主場設於台南都會公園及奇美博物館廣場，預料將吸引大量國內外玩家湧入，台南市交通局提醒，適逢春節出遊與返鄉車潮，台1線及台86台南交流道周邊車流勢必增加，建議民眾多加利用大眾運輸工具，配合交通疏導措施前往會場。



交通局長王銘德表示，除寶可夢活動外，奇美博物館埃及特展同時展出，雙重活動加持，勢必帶動大量人潮。不過奇美博物館周邊停車空間有限，呼籲民眾改搭大台南公車或活動免費接駁車前往。行經台1線、台86快速道路的駕駛人，也可透過「台南行春」網站或交通局官網查詢即時交通資訊，提早規劃改道路線。交通局將持續監控易壅塞路段，並機動調整號誌秒數，即時發布交通資訊，全力降低壅塞情形。



交通局指出，活動期間除原有公車路線，包括高鐵快捷公車H31、紅3、紅4及5路（往大甲里）可抵達會場外，市府觀光旅遊局另規劃兩條免費接駁專車，分別自高鐵台南站及家樂福新仁店往返台南都會公園，方便外地遊客與開車民眾停車後轉乘。



此外，也鼓勵民眾多利用臺鐵班次至保安車站下車，步行約10分鐘即可抵達台南都會公園及奇美博物館。無論自高鐵台南站搭乘沙崙線，或搭乘南下、北上區間列車，皆可於保安站下車轉往會場。臺鐵公司提醒，保安站站體空間有限，建議旅客提前購票或使用電子票證進出站，加快通行效率。



交通局也提醒，國道1號及國道3號春節期間部分交流道實施高乘載管制或匝道封閉措施，市區車流增加，建議可改行國3、台61或北外環等快速道路分流。針對各主要景點交通狀況，相關疏導資訊已公布於「台南行春」及交通局網站，民眾出遊前可先行查詢，並遵守交通規則、勿違規停車，共同維持行車安全與順暢。



寶可夢活動結合春節觀光熱潮，為台南帶來滿滿人流與商機。市府也呼籲玩家理性出行、善用公共運輸，在歡樂抓寶之餘，也為城市交通盡一份心力。