　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


春節連假來到大年初四，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」20日起一連3天（20日至22日）熱鬧登場，活動主場設於台南都會公園及奇美博物館廣場，預料將吸引大量國內外玩家湧入，台南市交通局提醒，適逢春節出遊與返鄉車潮，台1線及台86台南交流道周邊車流勢必增加，建議民眾多加利用大眾運輸工具，配合交通疏導措施前往會場。

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）
交通局長王銘德表示，除寶可夢活動外，奇美博物館埃及特展同時展出，雙重活動加持，勢必帶動大量人潮。不過奇美博物館周邊停車空間有限，呼籲民眾改搭大台南公車或活動免費接駁車前往。行經台1線、台86快速道路的駕駛人，也可透過「台南行春」網站或交通局官網查詢即時交通資訊，提早規劃改道路線。交通局將持續監控易壅塞路段，並機動調整號誌秒數，即時發布交通資訊，全力降低壅塞情形。

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）
交通局指出，活動期間除原有公車路線，包括高鐵快捷公車H31、紅3、紅4及5路（往大甲里）可抵達會場外，市府觀光旅遊局另規劃兩條免費接駁專車，分別自高鐵台南站及家樂福新仁店往返台南都會公園，方便外地遊客與開車民眾停車後轉乘。

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）
此外，也鼓勵民眾多利用臺鐵班次至保安車站下車，步行約10分鐘即可抵達台南都會公園及奇美博物館。無論自高鐵台南站搭乘沙崙線，或搭乘南下、北上區間列車，皆可於保安站下車轉往會場。臺鐵公司提醒，保安站站體空間有限，建議旅客提前購票或使用電子票證進出站，加快通行效率。

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）
交通局也提醒，國道1號及國道3號春節期間部分交流道實施高乘載管制或匝道封閉措施，市區車流增加，建議可改行國3、台61或北外環等快速道路分流。針對各主要景點交通狀況，相關疏導資訊已公布於「台南行春」及交通局網站，民眾出遊前可先行查詢，並遵守交通規則、勿違規停車，共同維持行車安全與順暢。

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於台南都會公園熱鬧登場，吸引大批玩家參與。（記者林東良翻攝，下同）
寶可夢活動結合春節觀光熱潮，為台南帶來滿滿人流與商機。市府也呼籲玩家理性出行、善用公共運輸，在歡樂抓寶之餘，也為城市交通盡一份心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天正妹隊長零緋聞12年業界奇蹟！　爸爸霸氣：嫁不出去會養妳
彩券行爆滿人！歌手酸「貪財可悲」　釣出台彩主持人反擊
「賴清德春聯」遭破壞！　犯案畫面曝
新港奉天宮國運籤出爐！　董事長直呼：難得
川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！
美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國戰機升空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

名額有限！高雄「犬貓絕育」補助開跑　每隻最高補1500元1人限2隻

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

寶可夢GO Tour台南開抓！交通局籲搭大眾運輸　避開台1、台86車潮

全國評比雙優等！高雄榮獲城鎮風貌　5千萬9計劃建高品質公共空間

金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

責任飼養！毛小孩絕育數創3年新高　高雄動保處喊：飼主應盡責任

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

名額有限！高雄「犬貓絕育」補助開跑　每隻最高補1500元1人限2隻

「衝浪系」法鬥帶妹帥炸海邊　眾人看呆：這平衡感太強

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

阿嬤一轉身車門反鎖！3歲孫困車內驚魂5分鐘…內埔警火速解圍

新的一年開始試試「低刺激早晨」　起床第一小時換來整天腦袋清醒

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

遛狗疑未牽繩出事！法鬥對戰羅威那　男主「揮杖護犬」下場曝

2026財運怎麼開？占卜師揭秘「最強招財心法」：學會這5招讓你農曆年後運勢大爆發！

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

地方熱門新聞

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

春節遊鹽山人潮爆滿南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

春節鐵腕掃賭！南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身

森呼吸生態展 台塑與長庚攜手推動永續環境

高雄「就醫補助」即起受理　申請資格一次看

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元

走春逛商圈學防災南消設攤送好禮強化住警器觀念

玉管處與港務公司簽MOU　共推生物多樣保育

高雄毛小孩絕育數創3年新高動保處呼籲

南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

更多熱門

相關新聞

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

公路局中壢監理站13日表示，春節及228連假期間因人潮及車潮眾多，呼籲所有用路人落實交通禮讓，避免因搶快而發生事故，共同營造安全的交通環境。同時也建議民眾多加利用大眾運輸工具，不僅可減少行車壅塞與停車困擾，更是聰明又安全的選擇。

台南行春春節疏運啟動黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

台南行春春節疏運啟動黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

高雄計程車「春節加成」時間出爐

高雄計程車「春節加成」時間出爐

桃市「受訓即就業2.0」上路　加碼大客車駕駛福利

桃市「受訓即就業2.0」上路　加碼大客車駕駛福利

張文事件　能否成為強化公共安全的契機?

張文事件　能否成為強化公共安全的契機?

關鍵字：

寶可夢GOTour台南開抓交通局大眾運輸

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面