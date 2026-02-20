周末熱如初夏「南部溫差逾10度」　下周二北東轉涼有雨

▲未來氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

記者邱俊吉／台北報導

華南雲系今晨通過台灣上空，北部及東半部一早有零星降雨，清晨低溫下探11度，與白天高溫形成明顯溫差。未來幾天整體逐步回暖，不過日夜溫差可能超過10度，下周二晚間有鋒面快速通過，東北季風增強，北部與東北部將再度轉涼。

中央氣象署預報員林定宜今日上午說明，上半天受中層雲系影響，水氣偏多，北部、東半部及中部山區有局部或零星短暫雨，範圍並不廣泛；隨雲系東移，下半天起水氣逐漸減少，晚間雨勢可望再趨緩。

在氣溫上，清晨7點前離島馬祖最低溫11.5度，本島則以花蓮鯉魚潭11.9度、新竹關西12.2度較低，近山區及花東地區仍偏冷；白天高溫，北部回升至21度左右，中南部可達26至28度，東部約22至25度，整體較昨日回暖。

展望周末至下周一，林定宜指出，環境轉為偏東至東南風，水氣相對減少，西半部多雲到晴，東半部仍有零星降雨機會，天氣型態較為穩定，氣溫則持續回升，南部高溫可能接近30度，體感偏暖甚至略顯悶熱，不過清晨及夜間降溫幅度仍大，中南部與部分東部地區日夜溫差可能超過10度。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下一波較明顯變化出現在下周二晚間，鋒面快速通過後，東北季風增強，北部及東北部氣溫再度轉涼，高溫回落至20度出頭，迎風面降雨機率提高，不過因系統移動速度快，下周四東北季風減弱，氣溫又將回升。

林定宜也提醒，周六及下周二清晨至上午，中部以北易出現局部霧或低雲，金馬地區周末則可能有持續性低雲影響能見度；此外，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖，假日期間有長浪發生機率，海邊活動應特別留意安全。

▲▼氣象署提醒中南部日夜溫差大。（圖／氣象署提供）