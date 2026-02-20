自稱台灣人！馬尼拉分屍案主嫌認「買假護照」　真身是中國新疆男

▲ 王嫌落網時自稱為台灣人。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合報導

菲律賓馬尼拉華人區驚傳分屍案，警方19日逮捕32歲王姓主嫌，他落網時自稱台灣人並出示台灣護照。但中華民國駐菲代表處緊急查證後證實，該護照為偽造文件，嫌犯真實身分是來自中國新疆的中國籍人士。

無法提供身分證字號 坦承Telegram買假護照

根據《中央社》，刑事局駐菲聯絡官20日上午親赴警局會見嫌犯進行領務查證，面談過程中，嫌犯無法提供有效的中華民國國民身分證統一編號，最終坦承自己是中國公民，並供稱透過通訊軟體Telegram購買偽造的台灣護照。

此前警方公布的資料可見，他所持的中華民國護照上姓名裡的「小」字英譯為「Xiao」，採用中國漢語拼音方式，不符合台灣慣用的「Hsiao」譯法。

塑膠桶驚見屍體 追查住處發現血跡與兇器

15日有民眾在馬尼拉市華人區附近發現一個藍色塑膠桶，打開後赫然發現屍體。警方循線先行拘捕一名協助運屍的華人，該名嫌犯聲稱只是提供車輛運載，不知桶內裝有屍體。警方隨後追查到主嫌住處，現場發現多處血跡及疑似作案工具的鋸子與菜刀，但主嫌已逃逸。

賭場酒店逮捕主嫌 疑因金錢糾紛殺人

大馬尼拉地區南警區總部表示，警方於19日下午1時30分在一家賭場酒店逮捕主嫌，得力於嫌犯同居人、酒店管理層的協助及多方線索追蹤。警方指出，死者為中國籍人士，英文譯名為Xiangyang，主嫌作案動機疑為金錢糾紛，但仍在偵訊中。

南警區警察首長阿爾西奧（Randy Arceo）強調，兇手手法極其殘暴，必須依法嚴懲以伸張正義。目前嫌犯已被羈押，完成偵訊後將移交檢方。

駐菲代表處澄清身分 強調持續跨國合作打擊犯罪

駐菲代表處20日的聲明除澄清兇嫌身分，也強調台灣政府尊重菲律賓司法程序，將持續就偽造證件及跨國犯罪等事項與菲國執法機關合作，並感謝菲國執法部門在核實過程中展現的專業與合作精神。