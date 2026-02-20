初四不休息！到宜蘭合體陳琬惠　柯文哲還要開輔選會議

▲柯文哲初四到宜蘭合體縣長參選人陳琬惠。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

今（20日）為大年初四，由於年底將迎九合一地方選舉，縣市長、議員參選人無不把握過年機會與地方選民互動。民眾黨創黨主席柯文哲今到宜蘭合體縣長參選人陳琬惠參拜、發放福氣茶。柯笑說，來宜蘭除了幫陳加油打氣，還要檢查她的競選團隊運作狀況，也拜託地方大老多一些連結，「等一下還要去檢查一下你的政見計畫，另外再開一個輔選會議」。

陳琬惠說，現在在宜蘭就是持續，像過年期間，除夕之前在每個早市就有跟很多鄉親拜早年，過年期間從初一到今天都在各個宮廟跟大家拜年。對宜蘭來說，要跟全國民眾報告，每個宮廟都有非常好吃的平安粥，還有甜湯湯圓、米粉，這是宜蘭在過年期間很大的特色。

陳琬惠表示，過年期間最重要的事情還是要到處跟鄉親拜年，今年還特別發「福氣茶」，讓宜蘭的鄉親在新的馬年都福氣滿滿。

柯文哲接著笑說，要上工工作了，「等一下還要去檢查一下你的政見計畫，另外再開一個輔選會議」。陳琬惠說，今天除了公開行程外，阿北也會陪她去拜訪一些地方大老，聽一下地方尤其產業方面的需求。

陳琬惠說，自己的政見中，最重要的還是經濟的環節，今天拜訪蠻多地方產業大老，希望可以從不同面向了解他們真正的需求，也謝謝這些大老願意在過年期間碰面，可以就地方上的需求，了解相關產業發展上還可以做些什麼事情。

陳琬惠強調，對於一個縣長參選人來說，最重要的還是政見跟牛肉，而且要可行，必須要是在地產業老闆真的覺得有需要，作為一個縣府，應該要解決或幫忙的，能提出他們真正需要的政策。