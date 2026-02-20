國道上午23件事故「最多回堵5公里」　下午11魔王路段恐塞爆

▲國道上午發生多起事故。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今日（2/20）為春節連續假期初四，北返及走春車潮湧現，預估交通量為134百萬車公里。高公局表示，國道上午共發生23起事故，最多回堵5公里。另外，下午有11個重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5北向宜蘭-坪林等。

根據高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為41.0百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向鼎金系統至高科、台中至后里、竹北至湖口；國1高架南向中壢轉接道至楊梅休息站；國3北向清水服務區至大甲、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致正常。

▲▼國道上午發生多起事故。（圖／高公局提供）

另外，截至11時，共發生23件事故。9時54分於國1北向257.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時6分排除，造成後方車流回堵4公里；10時8分於國3北向344公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時30分排除，造成後方車流回堵5公里；10時28分於國1北向260.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里。

高公局預判今日下午重點壅塞路段國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲國道初四疏運措施。（圖／高公局提供）