合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉合歡山松雪樓20日上午下冰霰了！受冷氣團影響，3千公尺以上高山道路目前皆處於冰點，其中武嶺至松雪樓路段（31.4k-32.7k）道路潮濕結冰，公路局中區養護工程分局指出，為維護用路安全，將於今日8時起限加掛雪鏈通行。

▲松雪樓20日清晨下冰霰了。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

受冷氣團影響，合歡山松雪樓一帶於20日清晨5時多及7時多下起了冰霰，現場氣溫僅約0.4至0.8度，武嶺至松雪樓路段（31.4k-32.7k）路面因低溫已有明顯結冰現象，為維護用路人安全，公路局中區養護工程分局公告，自今日上午8時起，該路段限加掛雪鏈之車輛通行。

公路局中區養護工程分局指出，依據115年合歡山雪季公告事項，凡遇路面結冰或積雪時，甲、乙類大客車、超過3.5噸之大、小貨車，以及各類機、慢車（含大型重型機車），一律禁止進入管制路段。

另外，公路局提醒用路人，高山氣候變化迅速，管制路段將視現況機動調整，籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，才能及時因應。