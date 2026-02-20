金馬迎春發紅包！黃偉哲西港市場發銅板券　限時當日用掀搶買潮

▲台南市長黃偉哲大年初四前往西港市場發放市場券，吸引民眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



喜迎2026年農曆金馬年春節連假，台南市政府結合傳統市場推出「市場券快閃發放」活動，首場溪北場20日上午在西港市場熱鬧登場，市長黃偉哲親自到場發送市場券，邀請市民及外地遊客走春逛市場、採買年貨、品嚐在地小吃，為新年注入滿滿活力，也替傳統市場帶來實質買氣。



黃偉哲表示，大年初四特地來到西港市場發放市場券，一方面感謝春節期間仍堅守崗位的攤商朋友，一方面也鼓勵民眾走進市場消費購物，為傳統市場經濟加溫。他指出，市場券限當日使用，許多民眾領到後立即消費，效果立竿見影，真正達到刺激買氣目的。今年適逢馬年，他也向市民獻上祝福：「馬上有錢、一馬當先」，現場氣氛熱絡。



市場處說明，今年以「金馬伍吉」為主題概念，結合「金」喜優惠、「馬」上行動、「伍」力拚經濟、「吉」慶迎新春意涵，串聯台南各大觀光景點與在地市場，營造濃厚年節氛圍與溫度。首場在西港市場舉行後，接續將於2月26日上午10時在六甲市場、3月3日上午8時在下營市場辦理，邀請民眾把握機會。



值得一提的是，西港市場內的「蓮華素食」於114年首度榮獲經濟部四星名攤認證，主打以北港花生與在地糯米製作的菜粽等健康素食，深受消費者喜愛。民眾採買之餘，也可順遊周邊景點，步行前往西港慶安宮感受宗教文化氛圍，或造訪西港農會胡麻嫂故事館、檨林社區藺草工坊、穀盛觀光工廠，透過走春行程深入認識西港產業與職人工藝魅力。



經發局長張婷媛強調，市府近年持續推動傳統市場升級轉型，成功輔導西港市場及下營市場榮獲經濟部四星優良市集殊榮，並協助西港市場、六甲市場爭取市場美學計畫補助，全面優化市場環境與服務機能，強化軟硬體設施品質，為傳統市場注入新風貌與永續動能。



春節期間，民眾前往西港慶安宮、下營上帝廟參拜祈福，或至六甲欣賞落羽松美景之餘，不妨順道走訪周邊傳統市場，品嚐最道地的台南味。市場裡的人情味與熱鬧煙火氣，正是年節最真實的風景，也讓地方經濟在歡樂氛圍中穩健前行。