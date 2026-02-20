　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本外務大臣茂木敏充19日舉行續任後首場記者會，公開強調台海和平穩定極為重要。外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定。外交部表示，此舉彰顯確保台海和平穩定與日本及國際的繁榮安全密不可分，今後台灣也將持續充實自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，確保台灣及印太區域的和平、穩定與繁榮。

有關日本外務大臣茂木敏充於續任後首場記者會主動強調台海和平穩定重要性，外交部今（20日）回應，高市內閣自去年10月成立以來，已接連在第28屆「日本-東協峰會」、第20屆「東亞峰會」、日美峰會等重要國際場合，多次呼籲各國重視台海議題。

外交部指出，去年11月亞太經濟合作（APEC）會議期間的日中領袖會談、日中防長會談以及12月中國實施圍台軍演時，日本亦直接向中國表達高度關切台海及區域安全，彰顯確保台海和平穩定與日本及國際的繁榮安全密不可分，更是國際社會共同利益。

外交部表示，歡迎全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國積極關切台海情勢並採取具體行動維護台海安全。今後台灣也將持續充實自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，確保台灣及印太區域的和平、穩定與繁榮。

 
